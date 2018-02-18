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2018-02-18
14,17 мільярда минулого тижня
Авіаперон в «Борисполі», паливо для залізниці, дороги Луганщини, Волині, Хмельниччини, доставка антрациту на «Центренерго».
З 11 по 16 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 24,37 тисяч закупівель на загальну суму 14,17 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 5,47 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|1374,99
|ТОВ «Август пром»
|Дизельне паливо
|2. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|1101,87
|ТОВ «Анвітрейд»
|Дизельне паливо
|3. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
|1048,90
|ТОВ «Альтіс-констракшн»
|Реконструкція перону для повітряних суден термінального комплексу «D» в ДП МА «Бориспіль»
|4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|569,00
|ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна»
|Дизельне паливо
|5. Служба автомобільних доріг у Луганській області
|392,18
|ДП «Луганський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області
|6. ПАТ «Турбоатом»
|316,99
|ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»
|Роботи по вводу в експлуатацію засобів виробництва двох гідроагрегатів ст.№№14,16 (2 поворотно-лопатеві турбіни та 2 генератори) на ДніпроГЕС-2, що входить до складу філії «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго», двох гідроагрегатів ст.№№1,2 (2 поворотно-лопатеві турбіни та 2 генератори) на Середньодніпровській ГЕС, що входить до складу філії «Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»
|7. ПАТ «Центренерго»
|200,00
|ТОВ «Екскомсервіс»
|Послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля (місце надання послуг (Порт вивантаження): український порт Чорного моря Державне підприємство “Морський торговельний порт “Южний”)
|8. Служба автомобільних доріг у Волинській області
|174,51
|ДП «Волинський облавтодор»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення протяжністю 1683,0 км
|9. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області
|162,59
|ДП «Хмельницький облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області
|10. Комунальне підприємство «Салтівське трамвайне депо»
|130,67
|КП «Міськелектро транссервіс
|послуги з використання інфраструктури наземного міського електричного транспорту
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