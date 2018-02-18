14,17 мільярда минулого тижня

Авіаперон в «Борисполі», паливо для залізниці, дороги Луганщини, Волині, Хмельниччини, доставка антрациту на «Центренерго».

З 11 по 16 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 24,37 тисяч закупівель на загальну суму 14,17 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 5,47 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 1374,99 ТОВ «Август пром» Дизельне паливо
2. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 1101,87 ТОВ «Анвітрейд» Дизельне паливо
3. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 1048,90 ТОВ «Альтіс-констракшн» Реконструкція перону для повітряних суден термінального комплексу «D» в ДП МА «Бориспіль»
4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 569,00 ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Дизельне паливо
5. Служба автомобільних доріг у Луганській області 392,18 ДП «Луганський облавтодор» Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області
6. ПАТ «Турбоатом» 316,99 ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» Роботи по вводу в експлуатацію засобів виробництва двох гідроагрегатів ст.№№14,16 (2 поворотно-лопатеві турбіни та 2 генератори) на ДніпроГЕС-2, що входить до складу філії «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго», двох гідроагрегатів ст.№№1,2 (2 поворотно-лопатеві турбіни та 2 генератори) на Середньодніпровській ГЕС, що входить до складу філії «Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»
7. ПАТ «Центренерго» 200,00 ТОВ «Екскомсервіс» Послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля (місце надання послуг (Порт вивантаження): український порт Чорного моря Державне підприємство “Морський торговельний порт “Южний”)
8. Служба автомобільних доріг у Волинській області 174,51 ДП «Волинський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення протяжністю 1683,0 км
9. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 162,59 ДП «Хмельницький облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області
10. Комунальне підприємство «Салтівське трамвайне депо» 130,67 КП «Міськелектро транссервіс послуги з використання інфраструктури наземного міського електричного транспорту



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