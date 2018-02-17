Нацгвардія скупилась бронею та спецзасобами на 39 мільйонів

Військова частина 2276 Національної гвардії України (с. Климентове, Охтирський р-н, Сумська обл.) 29 грудня уклала 17 угод про закупівлю броні та спецзасобів на загальну суму 39,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000» за 36,17 млн грн. поставить:
Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт.
Щит протикульовий 4 класу захисту бзс-75-3 1 25 000
Щит протикульовий 4 класу захисту бзс-75-2а 103 20 000
Модульний захисний костюм 1/1а класу захисту «Корсар М3м» 500 12 500
Бронежилети 6 класу захисту Корсар МЗмк-1-6 1 469 9 540
Модульний костюм «Щит» спеціального класу захисту 800 8 500
Бронежилети 4 класу захисту Корсар МЗмк-1-4 552 6 557
Захисні шоломи 1/1а класу захисту відкритого типу для десантних підрозділів «Каска 1М» 260 2 750
Шолом кулезахисний «Каска 1М» 1а класу захисту 1 000 2 500
Ремінна утримуюча система для шоломів кулезахисних для десантних підрозділів типу «Каска 1М» 260 700

У жовтні 2017 року ціни від цього постачальника були такими ж.

Компанія «НВП «Темп-3000» Тамари Романчук, Юрія Євтушенка та Романа Балченка від початку бойових дій на Донбасі є найбільшим постачальником бронежилетів і касок для всіх силових відомств України. Відтоді вона отримала замовлень на 2,55 млрд грн.

  • ТОВ «УНТК» власника ТОВ «Технолог 2000» Юрія Ткача за 2,39 млн грн. замовили 1 200 протиударних щитів Ш-313 (Мате-Щит) по 1 990 грн./шт.

Півтора роки тому, в жовтні 2016 року вони коштували на 8% дешевше – по 1 840 грн./шт.

  • КНВО «Форт» МВС України за 563 тис грн. поставить 800 металевих наручників «БР-М-92» по 704 грн./шт.

У листопаді 2017 року «Форт» продав їх військовій частині 3043 Нацгвардії (м. Нетішин, Хмельницька обл.) на 18% дешевше – по 597 грн./шт.

  • ТОВ «ТД «Редут» Наталії Бенюх отримає 49 тис грн. за 260 гумових кийків «ПР-73» по 190 грн./шт.

Раніше у грудні 2017 року КП «Муніципальна охорона» Одеської міської ради замовило їх цій самій фірмі принаймні у півтора рази дорожче – по 300 грн./шт.


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