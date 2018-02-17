Шахтарі відпишуть молодій фірмі 15 мільйонів за зміцнення ствола для підйому людей
ДП «Шахтоуправління “Південнодонбаське №1″» 14 лютого за результатами відкритих торгів уклало угоду з ТОВ «ШПУ Гірник» щодо робіт з заміни армування клітьового стовбура за 15,17 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Виконання підряду розраховане на три місяці і включає підготовчі роботи (1,77 млн грн), заміну спрямовуючих коробчастих провідників двоклітьового підйому (14 тис. грн) та заміну елементів рудстанка (27 тис. грн). Підрядник дає 12-місячну гарантію на виконані роботи.
Єдиний конкурент на торгах, ТОВ «Доншахтоспецстрой» із Покровська Донецької області, належить Раїсі та Андрієві Петровим з Донецька, останній є керівником фірми.
Це третя спроба Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» провести закупівлю робіт по заміні армування клітьового стовбура. На перший тендер
Відмітимо, що первинна пропозиція переможця по лоту
Зареєстроване у квітні 2017 року ТОВ «ШПУ Гірник» зі «статутником» 45 тис. грн належить Ігорю Ковбасюку з Павлограда. Він же сьогодні є керівником фірми. При цьому, на власній
Попередником на посаді директора «ШПУ Гірник» був Геннадій Капралов. Він був відомий як помічник нардепа від «Оппозиційного блоку»
Ігор Ковбасюк також є одноосібним власником зареєстрованого у Києві ТОВ «Управління Донбасспецстрой», яке до середини 2016 року належало ще одному
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Финансы
17.02.2018 07:04