Шахтарі відпишуть молодій фірмі 15 мільйонів за зміцнення ствола для підйому людей

ДП «Шахтоуправління “Південнодонбаське №1″» 14 лютого за результатами відкритих торгів уклало угоду з ТОВ «ШПУ Гірник» щодо робіт з заміни армування клітьового стовбура за 15,17 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Виконання підряду розраховане на три місяці і включає підготовчі роботи (1,77 млн грн), заміну спрямовуючих коробчастих провідників двоклітьового підйому (14 тис. грн) та заміну елементів рудстанка (27 тис. грн). Підрядник дає 12-місячну гарантію на виконані роботи.

Єдиний конкурент на торгах, ТОВ «Доншахтоспецстрой» із Покровська Донецької області, належить Раїсі та Андрієві Петровим з Донецька, останній є керівником фірми.

Це третя спроба Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» провести закупівлю робіт по заміні армування клітьового стовбура. На перший тендер прийшов лише один учасник – «ШПУ Гірник», а друга закупівля не відбулась у зв’язку з відхиленням замовником пропозицій учасників на підставі подання неповних пакетів документів. При цьому, йшлось про ненадання таких довідок як щодо згоди з проектом договору («ШПУ Гірник») чи реєстру наданих документів («Доншахтоспецстрой»).

Відмітимо, що первинна пропозиція переможця по лоту становила 15,27 млн грн, вторинна – 15,12 млн грн, і нарешті пропозиція за третім успішним тендером – 15,17 млн грн.

Зареєстроване у квітні 2017 року ТОВ «ШПУ Гірник» зі «статутником» 45 тис. грн належить Ігорю Ковбасюку з Павлограда. Він же сьогодні є керівником фірми. При цьому, на власній сторінці у соцмережі Ковбасюк зазначає, що мешкає у Запоріжжі. Сама компанія раніше не брала участі у публічних закупівлях.

Попередником на посаді директора «ШПУ Гірник» був Геннадій Капралов. Він був відомий як помічник нардепа від «Оппозиційного блоку» Артура Мартовицького та колишнього нардепа від ПР Юрія Самойленка. У часи президентства Януковича Капралов був депутатом Першотравенської міської ради Дніпропетровської області від «Партії регіонів». Балотуючись у депутати зазначав, що працює заступником директора з соціальних і трудових питань на Шахті «Ювілейній» ВАТ «Павлоградвугілля».

Ігор Ковбасюк також є одноосібним власником зареєстрованого у Києві ТОВ «Управління Донбасспецстрой», яке до середини 2016 року належало ще одному екс-депутату-регіоналу Першотравенської міськради Василю Слободяну та Ірині Антіповій. Остання є дружиною чиновника з Дніпропетровської облради Валентина Антіпова, який раніше і сам був співзасновником «Управління Донбасспецстрой». В історії власників цієї компанії числився також Віталій Русначенко (екс-помічник депутата-регіонала Леоніда Клімова).


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