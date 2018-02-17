Китайский инфраструктурный кредит в $7 млрд опасен для Украины, - Устенко
Получение Украиной кредита в размере 7 млрд долларов от Китая на реализацию инфраструктурных проектов опасно для украинской экономики.
Такое мнение высказал в эфире радиостанции
«Когда речь идет об инфраструктурных проектах, во всем мире принят подход для стран, у которых явно дефицит финансового ресурса, использовать возможности привлечения прямых иностранных инвестиций, а не брать деньги в долг. Как правило, используется механизм концессий. Но проблема в том, что министр инфраструктуры, и на мой взгляд, это уже просто опасно, несколько раз заявлял, что мы попытаемся взять деньги в долг под инфраструктурные проекты. Не мешало бы напомнить, что у страны и так значительное бремя долга. Брать кредит на длительный срок на $7 млрд — опасно. Если нет денег, заботьтесь о том, как их заработать», — сказал он.
В свою очередь, по словам Устенко, в случае Украины представители Китая вряд ли пойдут на прямое инвестирование средств из-за ее низкой инвестиционной привлекательности и непредсказуемости.
Эксперт подчеркнул, что задачей Украины сейчас является изменение модели экономического роста, а не взятие новых и новых кредитов, на обслуживание которых тратится порядка 5% годового ВВП при его росте за 2017 год лишь в 2,2%.
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