Фірма з орбіти екс-начальника «Енергоатому» допомогла РАЕС розіграти ще 112 мільйонів
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 29 січня за результатами тендеру замовив ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» робіт і товарів для енергоблоку №3 на 112,07 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч модернізують керуючі системи безпеки із заміною уніфікованого комплексу технічних засобів (3КСБ-1, 1-етап). Зокрема виконають будівельно-монтажних робіт на 94,63 млн грн., пусконалагоджувальних робіт на 8,57 млн грн. і поставлять обладнання на 8,88 млн грн., перелік якого і цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк на роботи складає два роки.
На заробітну плату піде 8,61 млн грн., тобто 9% вартості будівельно-монтажних робіт. На прибуток відведено ще 2% – 2,05 млн грн.
Пропозиція переможця на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі.
Власником Кузнецовського налагоджувально-монтажного підприємства «Електропівденмонтаж» зі статутним капіталом 4 395 грн. є Олексій Шкабой.
Воно неодноразово вигравало тендери атомників у нинішнього єдиного конкурента – фірми зі схожою назвою ПрАТ «Електропівденмонтаж-10».
Наглядову раду «Електропівденмонтаж-10» очолює Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.
У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом зі своїм головним акціонером – латвійською «Амто Технолоджи» («AMTO Technology») британки Ніни Браун-Кузін – заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.
У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.
Поліція підозрює службових осіб «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС». Із
|Найменування обладнання
|Креслення
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Автоматизоване робоче місце математичної моделі ПТК КСБ для ПМТ-1000
|УЯИШ.466947.078
|шт.
|1
|4 980 600
|Стенд контролю концентрації кисню (з аналізатором та спонукачем витрат) СПП-О.13.11 – 3 шт.
|АЭЧА ПП-СДВ.03.01.Т3
|к-т
|1
|1 153 194
|Стенд контролю концентрації водню (з аналізатором та спонукачем витрат) СПП-Н.13.11 – 3 шт.
|АЭЧА ПП-СДВ.03.01.Т3
|к-т
|1
|1 024 680
|Механізм сигналізації положення МСП-А-18,8-И з шляховими та кінцевими вимикачами і індуктивним датчиком в комплекті з виносним нормуючим перетворювачем індуктивного сигналу НП-И10А
|ТУ 25-7551.009-90
|шт.
|6
|128 256
|Кінцеві вимикачі БВП19-21-6111-00У3
|ТУ УЗ 1.2-00216875-096-2003
|шт.
|20
|16 812
|Кінцеві вимикачі БВП19-21-6114-00У3
|ТУ УЗ 1.2-00216875-096-2003
|шт.
|20
|16 560
|Ключ управління ППМКП-112222/МVI У3
|152-175-ТВ-ЦТАВ
|шт.
|25
|4 032
|Ключ управління ППМКП-112222/МVI У3
|152-175-ТВ-ЦТАВ
|шт.
|25
|4 032
|Ключ управління ППМКФ-112222/МХІІ-8с
|152-175-ТВ-ЦТАВ
|шт.
|4
|4 032
|Арматура світлодіодна з червоною та зеленою лінзою АС 26-0500 і 4122-40УХЛ3
|152-206-ТВтаУП-ЦТАВ
|шт.
|25
|1 242
|Арматура світлодіодна з червоною та зеленою лінзою АС 26-050014122-40УХЛ3
|152-206-ТВтаУП-ЦТАВ
|шт.
|25
|1 242
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Финансы
17.02.2018 06:02