"Ппередача личных данных третьим лицам несет потенциальную угрозу".

Приватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данных под предлогом подачи коллективного иска к банку.

В официальном заявлении Приватбанка говорится, что объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных. "Приватбанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками", - говорится в официальном заявлении Приватбанка.

Кроме того, фишеры предполагают использование электронной цифровой подписи клиентов, что может привести к завладению электронной цифровой подписью (ЭЦП) клиентов третьими лицами.

Банкиры отмечают, что фишеры обещают клиентам банка деньги в случае "выигрыша" иска взамен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.

Накануне в сети появился сайт, на котором гражданам Украины, которые были клиентами Приватбанка до сентября 2017 года, присоединиться к коллективному иску против банка. Для этого им предлагается заполнить веб-форму, а также подписать с адвокатской компанией, которая якобы организовывает иск.