Nokia может отказаться от своего бизнеса в сфере здравоохранения

Nokia может отказаться от своего бизнеса в сфере здравоохранения

Всего через два года после входа в новую отрасль с покупкой французской компании Withings стоимостью 190 миллионов долларов фирма Nokia объявила о начале «стратегического обзора своего цифрового бизнеса в сфере здравоохранения».

В кратком сообщении компании говорится, что она рассматривает свои «стратегические варианты» в отношении к здравоохранению, и что это «может или не может привести к какой-либо транзакции или другим изменениям».

У Nokia были некоторые трудности с покупкой Withings, от проблем с продуктом (включая негативную реакцию на редизайн приложения для здоровья Withings и вывод экспериментальных функций из его умных масштабов) до финансовых проблем.

Самое главное, что в октябре прошлого года было объявлено о проблемах с деловой репутацией. Они были связаны с приобретением Withings. Nokia существенно переоценила стоимость этой компании.

Тем не менее продажи Nokia по-прежнему существенные. Ее многонациональный телекоммуникационный бизнес составляет основную часть годового дохода.

Но поиск новых потоков доходов в потребительской технологии, похоже, для этой фирмы не работает .


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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