Против "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентов

privatbank

В интернете появился сайт, на котором все граждане Украины, которые были клиентами «Приватбанка» до сентября 2017 года, могут присоединиться к коллективному иску против банка.

Об этом сообщает 24tv.ua

Причиной иска является массовая утечка данных на роSSийские серверы, которая произошла в банке осенью этого года. Напомним, тогда сервера банка были взломаны, а персональные данные клиентов банка были перекачаны на сервер, который, судя по его IP адреса, располагался на территории РоSSийской Федерации.

Чтобы присоединиться к иску, достаточно заполнить небольшую веб-форму по адресу law.isu.com.ua, а также подписать с адвокатской компанией, которая организовывает иск, договор в электронной или бумажной форме. Никаких комиссий для присоединения к иску платить не нужно.

«Это полностью соответствует западным практикам, когда клиенты, чьи интересы пострадали, объединяются в рамках коллективного иска против компании, которая допустила прокол, – говорит руководитель адвокатского объединения «ИСУ Лойерс», – тем более в этом вопиющем случае, когда руководство банка ничего не сделало для остановки утечки, даже когда факт взлома стал очевидным».

В случае судебного выигрыша, истец получает 11 тысяч гривен, 10% из которых берет себе адвокатская компания.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
Крупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в УкраинеКрупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в Украине
Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»
«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці
Рейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудниковРейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудников
Блок рекламы


Похожие новости
Приватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данныхПриватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данных
Лондонский суд отказался рассматривать иск против Боголюбова на $500 млнЛондонский суд отказался рассматривать иск против Боголюбова на $500 млн
МВФ против повышения зарплат украинцамМВФ против повышения зарплат украинцам
Uber готовится запустить в Украине свой сервис по доставке еды, ищет главу проекта
Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"
Крупнейший банк Японии откроет биржу криптовалютКрупнейший банк Японии откроет биржу криптовалют
Минэкономики отменило санкции против роSSийского поставщика угля "Южтранс"Минэкономики отменило санкции против роSSийского поставщика угля "Южтранс"
GoPro готовится уволить 300 сотрудниковGoPro готовится уволить 300 сотрудников
Докапитализация «Ощадбанка» не решит проблем его клиентов - экономистДокапитализация «Ощадбанка» не решит проблем его клиентов - экономист
В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости