Против "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентов

В интернете появился сайт, на котором все граждане Украины, которые были клиентами «Приватбанка» до сентября 2017 года, могут присоединиться к коллективному иску против банка.

Об этом сообщает 24tv.ua

Причиной иска является массовая утечка данных на роSSийские серверы, которая произошла в банке осенью этого года. Напомним, тогда сервера банка были взломаны, а персональные данные клиентов банка были перекачаны на сервер, который, судя по его IP адреса, располагался на территории РоSSийской Федерации.

Чтобы присоединиться к иску, достаточно заполнить небольшую веб-форму по адресу law.isu.com.ua, а также подписать с адвокатской компанией, которая организовывает иск, договор в электронной или бумажной форме. Никаких комиссий для присоединения к иску платить не нужно.

«Это полностью соответствует западным практикам, когда клиенты, чьи интересы пострадали, объединяются в рамках коллективного иска против компании, которая допустила прокол, – говорит руководитель адвокатского объединения «ИСУ Лойерс», – тем более в этом вопиющем случае, когда руководство банка ничего не сделало для остановки утечки, даже когда факт взлома стал очевидным».

В случае судебного выигрыша, истец получает 11 тысяч гривен, 10% из которых берет себе адвокатская компания.