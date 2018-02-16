Против "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентов
В интернете появился сайт, на котором все граждане Украины, которые были клиентами «Приватбанка» до сентября 2017 года, могут присоединиться к коллективному иску против банка.
Об этом сообщает
Причиной иска является массовая утечка данных на роSSийские серверы, которая произошла в банке осенью этого года. Напомним, тогда сервера банка были взломаны, а персональные данные клиентов банка были перекачаны на сервер, который, судя по его IP адреса, располагался на территории РоSSийской Федерации.
Чтобы присоединиться к иску, достаточно заполнить небольшую веб-форму по адресу law.isu.com.ua, а также подписать с адвокатской компанией, которая организовывает иск, договор в электронной или бумажной форме. Никаких комиссий для присоединения к иску платить не нужно.
«Это полностью соответствует западным практикам, когда клиенты, чьи интересы пострадали, объединяются в рамках коллективного иска против компании, которая допустила прокол, – говорит руководитель адвокатского объединения «ИСУ Лойерс», – тем более в этом вопиющем случае, когда руководство банка ничего не сделало для остановки утечки, даже когда факт взлома стал очевидным».
В случае судебного выигрыша, истец получает 11 тысяч гривен, 10% из которых берет себе адвокатская компания.
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