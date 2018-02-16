Прокуратура: владелец "Гулливера" мешает компании, которой передали три этажа Клименко

Правоохранители вызовут Полищука для дачи объяснений.

?Прокуратура: владелец "Гулливера" мешает компании, которой передали три этажа Клименко
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Охрана владельца киевского бизнес-центра "Гулливер" Виктора Полищука 15 февраля выгнала представителей компании-управителя с трех этажей, арестованных судом по делу экс-министра Александра Клименко.

Об этом сообщил следователь по особо важным делам Главной военной прокуратуры Виталий Опанасенко, передает "Укринформ".

"Вся проблема в Полищуке - владельце "Гулливера". Это его охранники выгнали представителей компании-управителя", - сказал он.

Следователь заявил, что планирует вызвать Полищука для дачи объяснений.

"Военная прокуратура выполнила свою функцию и передала на хранение АРМА вещественные доказательства по делу Клименко. У меня есть к нему вопрос: по какому поводу он нам мешает и почему направляет в компанию-управитель своих людей", - сказал Опанасенко.

Он пообещал, что прокуратура отреагирует на действии Полищука "в рамках действующего законодательства".

Напомним, АРМА согласно решению Печерского районного суда Киева от 28 сентября 2017 года назначено управляющим всеми нежилыми помещениями на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Они были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Клименко инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.

Агентство несколько месяцев добивалось передачи в свое управление этих помещений. Сделать это удалось только 8 февраля, ненсмотря на сопротивление неустановленных лиц.

В четверг, 15 февраля, представителей компании "Навигатор", которую назначили управителем трех этажей бизнес-центра "Гулливер", выгнали с одного из них.


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