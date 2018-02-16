ФГИ выставил на продажу скандально известную базу отдыха НБУ в Яремче

Начальная стоимость комплекса - 51,9 млн гривен.

ФГИ выставил на продажу скандально известную базу отдыха НБУ в Яремче
Санаторий "Прикарпатье"
Фото: kurs.if.ua

Фонд государственного имущества выставил на продажу недостроенный оздоровительный комплекс Национального банка "Прикарпатье" в Яремче, скандально известный своей дороговизной.

Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в фейсбуке.

Начальная стоимость комплекса - 51,9 млн гривен. Инвестор в течение года должен будет завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением.

Напомним, Нацбанк строил базу отдыха "Прикарпатье" с 2010 года. Она скандально известная своей дороговизной и роскошью.

После смены власти все работы на базе были остановлены. Глава НБУ Валерия Гонтарева говорила, что регулятор не должен тратить объекты на содержание таких объектов. В связи с этим были принято решение базу "Прикарпатье" отдать на приватизацию.


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