ФГИ выставил на продажу скандально известную базу отдыха НБУ в Яремче
Начальная стоимость комплекса - 51,9 млн гривен.
Фонд государственного имущества выставил на продажу недостроенный оздоровительный комплекс Национального банка "Прикарпатье" в Яремче, скандально известный своей дороговизной.
Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в фейсбуке.
Начальная стоимость комплекса - 51,9 млн гривен. Инвестор в течение года должен будет завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением.
Напомним, Нацбанк строил базу отдыха "Прикарпатье" с 2010 года. Она скандально известная своей дороговизной и роскошью.
После смены власти все работы на базе были остановлены. Глава НБУ Валерия Гонтарева говорила, что регулятор не должен тратить объекты на содержание таких объектов. В связи с этим были принято решение базу "Прикарпатье" отдать на приватизацию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
16.02.2018 09:55
16.02.2018 09:55