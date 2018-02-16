Евросоюз даст Молдове €43 млн на энергетику и качественную питьевую воду

Реализация проектов будет проходить под постоянным мониторингом европейских экспертов.

Евросоюз даст Молдове €43 млн на энергетику и качественную питьевую воду
Фото: rtr.md

Евросоюз предоставит Молдове €43 млн на реализацию энергетических проектов и улучшение инфраструктуры снабжения граждан качественной питьевой водой.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление молдавского министерства сельского хозяйства, регионального развития и защиты окружающей среды.

"Реализация этого проекта очень важна как для правительства Молдовы, так и для местных органов власти. Более 200 тысяч молдавских граждан смогут пользоваться улучшенной инфраструктурой по их обеспечению качественной питьевой водой. Кроме этого, благодаря помощи ЕС будет реализован и ряд энергетических проектов", - отметил в этой связи министр Ливиу Волконович.

По словам главы делегации Евросоюза в Молдове, посла Петера Михалко, финансовая помощь ЕС направлена на повышение качества жизни молдавских граждан. Дипломат отметил при этом, что реализация проектов будет проходить под постоянным мониторингом европейских экспертов.

Первый транш финансовой помощи в размере чуть более €3 млн будет направлен на разработку технической документации, а остальные средства - на практическую реализацию самих проектов, рассчитанных до конца 2019 года.


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