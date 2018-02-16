Рибу у київські дитсадки за 5 мільйонів постачатиме посередник, який має кримінальну справу
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації збирається укласти з ТОВ «Стартрейдінг» угоду про закупівлю замороженої риби за 4,46 млн грн. Про це
Управління оголосило тендер про закупівлю 90,5 тис кг замороженого хеку або минтаю у кінці минулого року з очікуваною ціною 6,06 млн грн. Учасниками тендеру були три фірми: ТОВ «Гранат», ПП «Торгпродсервіс» та ТОВ «Стартрейдінг». Остання запропонувала найменшу ціну у розмірі 4,46 млн грн. і була
Директором ТОВ «Стартрейдінг» є Андрій Лях, який також керує ТОВ «Югопрокат», засновником якого в свою чергу є ТОВ «Юридична фірма «Інтра Лекс», яка на 98% належить громадянину Росії Андрію Лисому – мешканцю Владивостока.
При цьому, «Інтра Лекс» є засновником ТОВ «СОМ 2 СОМ», яке зареєстроване в одному офісі з ТОВ «Новий стиль життя» і ТОВ «Гідросканд». Останні дві фірми мають загальний номер телефону з ТОВ «ВМ Класик Енд Спорт Карз», яке зареєстроване за однією адресою з ТОВ «Архітектурні інновації Лтд і ТОВ «Рент Інвест Лтд».
У останніх двох підприємствах керівником значиться Михайло Олійник – власник і директор ПП «Торгпродсервіс», який брав участь в тендері на закупівлю мороженої риби управлінням освіти Деснянської РДА. Таким чином, між двома учасниками торгів простежується зв’язок.
Крім того, 17 січня 2018 року проти ТОВ «Стартрейдінг» відкрито виконавче провадження.
Від «Наших грошей»:
Згідно з Держреєстром судових рішень, поліція
Крім того, фірма переможець судиться з організатором тендеру та фірмами-конкурентами. Зокрема, «Стартрейдінг» намагається
«Стартрейдінг» намагається
Згідно з даними системи «Прозорро», з 2016 року «Стартрейдінг» виграв тендерів на загальну суму 53,35 млн грн.
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16.02.2018 09:06