У Франківську поруч з поліцією та СБУ будують елітне житло з низкою порушень

У Франківську поруч з поліцією та СБУ будують елітне житло з низкою порушеньТОВ «СБ Груп» в центрі Івано-Франківська на вул. Сахарова, 18 зводить елітний багатоквартирний житловий будинок «Європа», замовником якого є ПП «Панорама Прикарпаття». Про це повідомляється на сайті «Побудовано в Франківську».

У 2005 році «Панорама Прикарпаття» викупило у ДК «Укрспецекспорт», що входить до держконцерну «Укроборонпром», будівлю недіючої їдальні №40 на розі вулиць Сахарова-Коновальця в Івано-Франківську, де поруч знаходяться адмінбудівлі облСБУ та облНацполіції (вул. Сахарова, 15).

В подальшому фірма займалася землевпорядкуванням, і у 2013 році Івано-Франківська міськрада передала «Панорамі Прикарпаття» 0,18 га землі в оренду для обслуговування нежитлових приміщень.

Наступного року «Панорама Прикарпаття» вирішила зробити з їдальні житлову нерухомість і отримала містобудівні умови та обмеження (МУО) для реконструкції з переплануванням недіючої їдальні під багатоквартирний житловий будинок.

У 2016 році Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківського міськвиконкому видав нові МУО, в яких вже не йде мова про реконструкцію їдальні. Їх видали для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Після цього «Панорама Прикарпаття» отримала декларацію на початок будівельних робіт в червні 2017 року.

Але історія з двома МУО для зміни їдальні на житловий будинок не завершилася. Після початку будівельних робіт в серпні 2017 року видають ще одні МУО – теж для будівництва багатоквартирного житлового будинку. В цьому документі вимагається поміняти цільове призначення земельної ділянки до початку будівельних робіт, хоча будівництво на той час вже розпочалося.

У Франківську поруч з поліцією та СБУ будують елітне житло з низкою порушень

 

Втім до цього часу цільове призначення так і не відповідає намірам забудови, воно лишається «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». Тобто, будівництво житлового будинку на цій ділянці є самочинним і незаконним, адже згідно з законодавством «житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети».

Крім того, якби змінилося цільове призначення землі,то орендар повинен був отримати новий проект землеустрою, і на його основі укласти новий договір оренди. А зважаючи на те, що ділянка під житлову забудову значно дорожча, ніж під обслуговування недіючої їдальні, то орендар мав би сплачувати більше коштів до міського бюджету.

«Побудовано в Франківську» також з’ясував, що один з власників ПП «Панорама Прикарпаття» заборгував перед ТОВ «Фінанс Траст Груп» значну суму коштів, і ТОВка тепер намагається стягнути борг. В рамках цієї справи у судах розглядається питання про обтяження (арешт) майна ПП «Панорама Прикарпаття», тобто їдальні площею745,1 кв м, якої вже давно не існує, а на її місці станом на кінець січня збудовано шість поверхів житлового будинку.

У Франківську поруч з поліцією та СБУ будують елітне житло з низкою порушеньЦіна за квадратний метр у цьому житловому будинку не поступається київським цінам і сягає до 26 900 грн. за кв м.

Від «Наших грошей»:

Львівська будівельно-інвестиційна компанія ТОВ «СБ ГРУП» належить Михайлу Садовяку та Олександру Більку, який очолює підприємство. На сайті фірми вказаний ЖБ «Європа».

У 2016 році НАБУ починало досудове розслідування щодо можливого незаконного будівництва на вул. Липова Алея у Львові, де фігурувало «СБ Груп». Заявник Леся Боженко вважала, що ДАБІ незаконно видала Дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, оскільки існували обмеження забудови ділянки.

Наразі власником приватного підприємства «Панорама Прикарпаття» вказано Миколу Садовяка, керівник Ірина Райтер. Заснував фірму у 2005 році Микола Яблонський. В подальшому засновником фірми був Володимир Скільский, а у 2011-2017 рр. власницею була Марія Скільська. Саме з нею судиться ТОВ «Фінанс Траст Груп».

Генпідрядником будівництва є ПП «Кантрансбуд» Михайла Садовяка.


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