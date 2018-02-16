Група Адамовського та азербайджанці продали залізниці дизелю на півтора мільярди без формули

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 30 січня за результатами тендерів повідомила про намір укласти п’ять угод про постачання дизельного палива на загальну суму 1,42 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На відміну від іншої нещодавньої закупівлі залізниці на 1,72 млрд грн., ціна дизпалива Євро 5 не прив’язана за формулою до курсу валют і світових котирувань Platts.

  • ТОВ «Август Пром» за 855,50 млн грн. поставить 30 тис т дизелю виробництва Білорусі, Росії, Греції, Литви або Туркменістану по 28 450-28 600 грн./т.

Це на 9-10% вище від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 26 040 грн./т. Однак це відповідало ринковій ціні на момент аукціону 30 січня.

«Август Пром» зареєстрована за однією адресою зі скандальної «Трейд Коммодіті».

Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

  • ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки за 569,00 млн грн. замовили 20 тис т дизелю виробництва Білорусі, Росії, Греції або Литви по 28 450 грн./т.

Це теж на 9% дорожче за середню гуртову ціну від «EnKorr» у 26 040 грн./т.

Паливо з річним гарантійним строком зберігання має бути виготовлене не раніше листопада 2017 року. Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5%.

Сума угод на 4% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 1,48 млрд грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Газтрим», ТОВ «Оптімусойл» і ПП «Окко Контракт».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
ООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодомООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодом
Сотрудница банка присвоила вклад умершей пенсионерки в ХарьковеСотрудница банка присвоила вклад умершей пенсионерки в Харькове
Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»
«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці
Блок рекламы


Похожие новости
ЄДАПСівці продали «Приватбанку» платіжних карток на 115 мільйонів
Німці продали «Україні» систему виготовлення паспортів за 1,8 мільйона євро
«Медведчуківці» поділили з пулом «Трейд коммодіті» 1,7 мільярда на «формульний» дизель для залізниці
«Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»
«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці
«Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан
У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам
Стадіон у Житомирі за півтора роки подорожчав у одинадцять разів – до 84 мільйонів
«Ощадбанк» замовив режисеру «Інтера» відеоролик за півтора мільйона
Ахметов виграв 32 мільйони залізниці на рейки, які в Україні виробляє лише його завод
Последние новости
Подгружаем последние новости