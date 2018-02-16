Група Адамовського та азербайджанці продали залізниці дизелю на півтора мільярди без формули
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 30 січня за результатами тендерів повідомила про намір укласти п’ять угод про постачання дизельного палива на загальну суму 1,42 млрд грн.
На відміну від іншої нещодавньої закупівлі залізниці на 1,72 млрд грн., ціна дизпалива Євро 5 не прив’язана за формулою до курсу валют і світових котирувань Platts.
- ТОВ «Август Пром» за 855,50 млн грн. поставить 30 тис т дизелю виробництва Білорусі, Росії, Греції, Литви або Туркменістану по 28 450-28 600 грн./т.
Це на 9-10% вище від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними
«Август Пром» зареєстрована за однією адресою зі скандальної «Трейд Коммодіті».
Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та заступника міністра оборони Ігоря Павловського.
Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».
- ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки за 569,00 млн грн. замовили 20 тис т дизелю виробництва Білорусі, Росії, Греції або Литви по 28 450 грн./т.
Це теж на 9% дорожче за середню гуртову ціну від
Паливо з річним гарантійним строком зберігання має бути виготовлене не раніше листопада 2017 року. Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5%.
Сума угод на 4% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 1,48 млрд грн.
У торгах також брали участь ТОВ «Газтрим», ТОВ «Оптімусойл» і ПП «Окко Контракт».
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16.02.2018 06:52