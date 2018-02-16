Дружина замгенпрокурора Сторожука заробила 1,5 мільйона з нардепом від «Народного фронту»
Дружина першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука у 2016 році задекларувала 1,48 млн грн доходу від ТОВ «Склянний Альянс», що контролюється народним депутатом від «Народного фронту» Олегом Кришиним. Про це свідчить
Дружина заступника генпрокурора Аліна Сторожук працювала у господарсько-фінансовому департаменті Секретаріату Кабміну, та у 2016 році звільнилася. Після чого влаштувалася на роботу у ТОВ «Фінансово правовий союз», де встигла заробити 6 тис грн. Разом з тим Аліна Сторожук у 2016 році отримала 1,48 млн грн доходу від ТОВ «Склянний Альянс».
Засновниками «Склянного Альянсу» є компанія «ВС маркетінг лтд» (99,99%) з Вірґінських островів і ТОВ «Склоінвест» (0,01%) з Дніпра. Керівником фірми є Федір Ткачман –
ТОВ «Склоінвест» 5 вересня 2017 року заснували батько Кришина Юрій та
ТОВ «Склянний Альянс» зареєстроване за тією ж адресою (Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Промислова, 31), що і ТОВ «Вільногірське скло», підконтрольне нардепу Кришину. Раніше фірми мали один і той же номер телефону (380565335070).
Олег Кришин був обраний до Верховної Ради у 2014 році як самовисуванець по виборчому округу №34, в межі якого входять, зокрема, міста Вільногірськ і Жовті Води. Місто Жовті Води відоме на всю країну тим, що там базується держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
У 2017-му Кришин разом з іншими представниками парламентської фракції «Народного фронту», до якої Кришин фактично одразу після обрання приєднався, ходив в суди брати на поруки гендиректора ДП «СхідГЗК» Олександра Сорокіна, а також іншого фігуранта
Як відомо, одним із організаторів по цій справі проходить екс-нардеп Микола Мартиненко. Серед 17 «народнофронтівців»-поручителів Мартиненка є Федір Бендюженко –
У січні суддя Солом’янського райсуду Києва Дмитро Кратко не продовжив процесуальні обов’язки Мартиненку, водночас іншому фігуранту цієї ж справи – продовжив.
Кратко, який, до речі, орендував квартиру у ДП «СхідГЗК», був переведений до столичного суду із Маловисківського райсуду Кіровоградської області. Маловисківську РДА очолює Павло Сорока – це брат Аліни Сторожук, дружини першого заступника генпрокурора. Він є членом «Народного фронту», а до того, як очолити РДА,
Це фермерське господарство працює з 1993 року. І саме на ньому оформлені квартира і автомобіль, якими користуються Дмитро Сторожук із сім’єю у Києві.
Так, на ФГ оформлена квартира площею 105,1 кв м у ЖК «Ліко-Град-3» по вул. Академіка Вільямса, 3а, де живе замгенпрокурора. До речі, сусідня квартира площею 86,3 кв м у тому ж будинку зареєстрована на тестя Володимира Сороку, який до того ж у березні 2017 року зареєстрував право власності на машиномісце у цьому ж ЖК. Тоді ж Дмитро Сторожук
Щодо автомобіля, то Сторожук у декларації вказав, що користується автомобілем Hyundai Grand Santa Fe вартістю 1,28 млн грн, що належить ФГ «Красляни». Відзначимо, що, згідно з даними Єдиного держреєстру МВС України, ФГ «Красляни» у грудні 2015 року купило два таких автомобілі HYUNDAI (2015 р.в.).
Аліна Сторожук у листопаді 2016 року стала ФОПом, її єдиний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Також вона є членом наглядової ради ПАТ «Маловисківське автотранспортне підприємство – 13543» – 03117286 і станом на 2016 рік володіла часткою 0,29% (1826 акцій або 456,5 грн). Цю частку ні вона, ні Дмитро Сторожук у декларації не відобразили.
Дмитро Сторожук після випуску з університету у 2008-му
У 2012-му він невдало балотувався до парламенту від «Батьківщини». А от у 2014-му – пройшов від «Народного фронту», перед цим встигнувши з березня по жовтень покерувати Державною виконавчою службою України.
7 червня 2016 року Дмитро Сторожук був призначений першим заступником генерального прокурора Юрія Луценка. Він відповідає за нагляд за додержанням законів з боку СБУ, Нацполіції і ДФС.
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16.02.2018 05:11