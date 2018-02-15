Amazon увеличила капитализацию до $700 млрд и впервые обошла Microsoft

amazon

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 2,6% по итогам торгов в среду, благодаря чему ее капитализация выросла до $702,5 млрд.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, Amazon впервые обошла по капитализации Microsoft ($699,22 млрд на конец сессии 14 февраля) и теперь занимает третье место среди публичных компаний США и мира, уступая лишь Apple (почти $850 млрд) и Alphabet ($744,7 млрд).

За находящейся на 4-й строчке Microsoft следуют китайская Tencent и Facebook.

Все места в топ-6 крупнейших компаний мира по капитализации теперь занимают представители высокотехнологичного сектора.

Благодаря росту капитализации Amazon на 73% за последние 12 месяцев ее основатель и глава Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире — 27 октября прошлого года он обогнал Билла Гейтса. Состояние Дж.Безоса, по оценкам Bloomberg и Forbes, превышает $120 млрд.


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