Amazon увеличила капитализацию до $700 млрд и впервые обошла Microsoft
Акции Amazon.com Inc. подорожали на 2,6% по итогам торгов в среду, благодаря чему ее капитализация выросла до $702,5 млрд.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает
Таким образом, Amazon впервые обошла по капитализации Microsoft ($699,22 млрд на конец сессии 14 февраля) и теперь занимает третье место среди публичных компаний США и мира, уступая лишь Apple (почти $850 млрд) и Alphabet ($744,7 млрд).
За находящейся на 4-й строчке Microsoft следуют китайская Tencent и Facebook.
Все места в топ-6 крупнейших компаний мира по капитализации теперь занимают представители высокотехнологичного сектора.
Благодаря росту капитализации Amazon на 73% за последние 12 месяцев ее основатель и глава Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире — 27 октября прошлого года он обогнал Билла Гейтса. Состояние Дж.Безоса, по оценкам Bloomberg и Forbes, превышает $120 млрд.
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Финансы
15.02.2018 21:39