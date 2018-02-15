В «Прямому» телеканалі знайшлась частка кіпріотів, які обслуговують лотерейників БПП

Телеканал «Прямий» (колишній «Тоніс») у грудні 2017 року перейшов у власність кіпрської компанії «Parlimo Trading Limited». Часткою в ній через іншу кіпрську фірму володіє «Dadlaw Nominees Limited» – секретарська компанія, що після зміни влади стала співвласником лотереї УНЛ, яку пов’язували з президентським оточенням. Про це повідомляє проект « Гра слів».

Власник «Прямого» – кіпрська «Parlimo Trading Limited» – наразі належить екс-регіоналу Володимиру Макеєнку і ще одній кіпрській структурі – «Сenterano Trading Limited». Остання, у свою чергу, належить «Dadlaw Nominees Limited» (Кіпр). «Parlimo Trading Limited» обслуговується секретарською компанією «Dadlaw Secretarial Limited» (Кіпр).

Обидві секретарські фірми – «Dadlaw Secretarial Limited» і «Dadlaw Nominees Limited» – цікаві тим, що обслуговують ще одних відомих кіпріотів – компанію «Efamiando Holdings Limited». Донедавна вона володіла лотерейним оператором «Українська національна лотерея». Хоча кінцевим бенефіціаром лотереї називав себе тренер велоспорту в дитячій спортшколі Роман Зеньо, який ніколи не займався бізнесом , неофіційно УНЛ і Efamiando пов’язували з оточенням президента Порошенка – Борисом Ложкіним, Олександром Третьяковим та Глібом Загорієм.

До появи кіпріотів у структурі власності телеканалу «Прямий», його одноосібним власником був екс-регіонал Володимир Макеєнко. Він придбав телеканал у 2017-му році. У політичних колах одразу поширилася версія, що за Володимиром Макеєнком насправді стоїть оточення президента Петра Порошенка, яку Макеєнко заперечує.

«Макеєнко тільки фронтує інтереси, публічно виступає, але вся політика [каналу] належить Банковій, – вважає позафракційний нардеп Сергій Тарута. – Туди колосальні кошти вливають. У них офіс в дорогому хмарочосі, сучасне обладнання, одні з найкращих спеціалістів, ведучих, режисерів».

На початку двотисячних Володимир Макеєнко разом з Петром Порошенком працювали у фракції «Солідарність». Під час Євромайдану він нетривалий час був очільником КМДА. У розпал протистояння 20 лютого 2014-го Макеєнко вийшов із Партії регіонів і розблокував роботу київського метрополітену, яку за два дні до того зупинив начебто через загрозу теракту. Після виходу з Партії регіонів політик опинився у партії «Наш край».