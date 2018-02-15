Госуправителей выгнали с 33 этажа бизнес-центра "Гулливер"
Захватчиками командовала акционер банка "Юнисон".
В четверг, 15 февраля, представителей компании "Навигатор", которую назначили управителем трех этажей бизнес-центра "Гулливер", выгнали с одного из них.
Об этом говорится в заявлении компании на адрес Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
50 человек, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, которые захватили этаж, привела Оксана Чепижко, акционер закрытого банка "Юнисон".
"Чепижко Оксана, раздавая распоряжения лицам, прибывшим вместе с ней (в количестве 50 человек) кричала, что "живыми или мертвыми, но вынести их из помещения, немедленно", указывая при этом на сотрудников Общества и представителей охранной фирмы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14:30 полиция на вызов не прибыла.
Напомним, АРМА согласно решению Печерского районного суда Киева от 28 сентября 2017 года назначено управляющим всеми нежилыми помещениями на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Они были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Клименко инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.
Агентство несколько месяцев добивалось передачи в свое управление этих помещений. Сделать это удалось только 8 февраля.
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