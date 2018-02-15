Международная коалиция выделит $30 млрд на восстановление Ирака

Основная часть финансовой помощи будет направлена в иракский город Мосул.

Международная коалиция выделит $30 млрд на восстановление Ирака
Семья иракских беженцев среди обломков в разрушенном городе Рамади.
Фото: Moises Saman

На заседании всемирной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ) в Кувейте государствами-участницами было принято обязательство выделить на восстановление Ирака около $30 млрд в виде кредитов и инвестиций.

Об этом сообщает DW.

Наибольшие суммы выделят Турция - $5 млрд, США - $3 млрд и страны региона Персидского залива. Германия пообещала €350 млн, Евросоюз - €400 млн.

Общий объем согласованной помощи составляет $30 млрд, что намного меньше запроса Багдада. В правительстве Ирака заявляли, что для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется около $88 млрд, причем четверть этой суммы - в виде неотложной помощи.

Основная часть финансовой помощи будет направлена в город Мосул на севере Ирака.

Напомним, боевики ИГИЛ вторглись в Ирак в 2014 году и установили контроль над третью территории страны, в частности захватив такие крупные города как Мосул и Тикрит. В 2016 году началось освобождение захваченных ими территорий. В декабре 2017 года Ирак заявил о победе над ИГИЛ.


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