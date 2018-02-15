РоSSия остановит добычу газа на ?Одесском месторождении из-за суда с Украиной

РФ признает слабые позиции в международное арбитражном споре.

РоSSийские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа, пишет роSSийское агентство РБК со ссылкой на источники в федеральных и крымских органах власти.

Такое решение, как сообщили изданию три федеральных чиновника, связано с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против РоSSии в сентябре 2016 года.

Претензии Украины в рамках этого спора касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью РоSSии в Черном море после аннексии Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, РоSSия ворует природные ресурсы на морском шельфе Украины.

Исковое заявление Украины не публиковалось, разбирательства конфиденциальны, но источник РБК утверждает, что по Одесскому месторождению претензии Киева сформулированы следующим образом: РоSSия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. Прекращение добычи собеседник РБК назвал "тактическим ходом", формальным способом снять эту претензию. При этом вопрос о возврате Украине контроля над месторождением, по его словам, не стоит.

Фото: blogivg.wordpress.com Одесское месторождение - крайнее слева красное пятно

В мае 2017 года в Гааге состоялось первое процедурное слушание по иску Украины. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу, состоящему из пяти судей, доказательную базу по тому, как РоSSия нарушает права Украины в Черном море. После этого у Москвы будет возможность как ответить на эти факты, так и представить возможные возражения по поводу юрисдикции трибунала. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года.

Три собеседника РБК, близких к федеральным Минэнерго и Минприроды и крымскому минтопэнерго, оценивают позиции РоSSии по Одесскому месторождению в рамках арбитража как юридически слабые, поскольку месторождение расположено ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма.

О том, что крымское предприятие "Черноморнефтегаз" 1 июля 2018 года прекратит эксплуатацию объектов Одесского газового месторождения (и Голицынского газоконденсатного, тоже расположенного в западно-крымской шельфовой зоне), в ноябре 2017 года сообщало информагентство Eurasia Daily. Оно ссылалось на внутренний приказ гендиректора "Черноморнефтегаза" Бориса Зимина от 23 ноября 2017 года "О пересмотре производственной и инвестиционной программы". РБК удалось ознакомиться с копией документа. Из приказа следует, что долгосрочная инвестпрограмма "Черноморнефтегаза" должна быть скорректирована, добыча на Одесском месторождении будет прекращена и нужно оказать помощь "высвобождаемым работникам". Но почему понадобилось закрывать месторождение, в документе не объяснялось.

Источник РБК, близкий к Минприроды, подтверждает, что добычу на месторождении планируют свернуть к 1 июля. При этом двое собеседников уточняют, что скважины там будут консервироваться (сейчас на Одесском месторождении действует около 15 эксплуатационных скважин). Деятельность на месторождении будет прекращена до того, как появится хоть какое-то решение по этому месторождению, - "нет смысла закачивать деньги в спорное месторождение".

Одесское газовое месторождение расположено на шельфе Черного моря в 130 км от Одессы и 155 км от крымского побережья. Доказанные запасы - 21 млрд куб. м газа. Месторождение было открыто еще в конце 1980-х годов, но только в 2012 году Украина начала там промышленную добычу.

В марте 2014 года Одесское месторождение вместе с другими активами перешло под контроль крымского "Черноморнефтегаза" и по крайней мере до 2016 года являлось основным источником газа для Крыма. В 2015 году на Одесское месторождение приходилось 49,1% собственной добычи Крыма. От месторождения идет подводный газопровод до Крыма. Помимо Одесского, "Черноморнефтегаз" разрабатывает еще восемь месторождений на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова.

РБК также приводит мнение неназванного крымского чиновника о том, что РоSSия на 99% рано или поздно заберет всю технику с Одесского месторождения и уйдет оттуда. Однако федеральный чиновник заявил агентству, что РоSSия вряд ли выполнит проигрышное для себя решение суда.