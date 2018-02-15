ГОшка мера Черкас хоче приватизувати офіси в центрі міста, які поки задешево орендує

Громадська організація «Моя рідна земля» хоче приватизувати офісні приміщення в центрі Черкас. Про це написав Олександр Безпрозванний у виданні «Кропива».

Йдеться про офісні приміщення загальною площею 117 кв. м. в будівлі по вул. Хрещатик, 225, які знаходяться на балансі управління по експлуатації будинку рад.

2 березня Черкаська обласна рада збирається затвердити програму приватизації комунальної нерухомості. В переліку проекту рішення є офісні приміщення №10-11 другого поверху будівлі площею 62 кв. м. та №2-3 третього поверху площею 56 кв. м. Їх передбачено приватизувати шляхом викупу орендарем, яким є ГО «Моя рідна земля».

Згідно реєстру договорів від листопада 2017 року за 62 кв м орендар сплачує 1003 грн., або 16 грн. за метр. А за приміщення на 56 кв. м.– 1276 грн., тобто 23 грн. за метр.

Видання також звернуло угоду, що у минулому році орендар навіть знизив вартість оренди в порівнянні з 2016. Два роки тому за перше приміщення ГО сплачувало 2364 грн. на місяць (38 грн. за кв м), а за друге – 1590 грн. на місяць (28 грн. за кв м).

Ринкові ставки оренди офісних приміщень в центрі міста складають від 80 до 100 грн. за кв м, плюс оплата комунальних платежів.

Засновниками ГО «Моя рідна земля» є міський голова Черкас Анатолій Бондаренко («Батьківщина»), екс-депутат обласної ради від «Батьківщини» Володимир Гресь, який з березня 2017 року зайняв посаду заступника директора КП «Черкаситеплокомуненерго», та Олена Шатайло.

Наразі в орендованих приміщеннях знаходиться приймальня депутата облради від «Батьківщини» Михайла Мушієка.

Від «Наших грошей»: