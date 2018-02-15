Охорона водоканалу на окупованій території ОРДЛО подорожчала на 27%

КП «Компанія «Вода Донбасу» (Маріуполь, Донецька область) 26 грудня уклало угоду з ТОВ «АКМ-Гарант» про охоронні послуги на 7,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через нагальну потребу у зв’язку з надзвичайною ситуацією загальнодержавного рівня на території Донецької області. Згідно обґрунтування, неукладення угоди «може призвести до розкрадання майна або порушення його цілісності, з подальшим загостренням санітарно-епідеміологічної ситуації та створенням реальної загрози екологічної катастрофи».

Протягом 2018 року охоронятимуть 14 об’єктів Горлівського РУЕК, Єнакієвського ВУВКГ, Донецького, Макіївського і Маріупольського РВУ. Повний перелік із розрахунками обсягу й вартості послуг додано.

За угодою, година роботи одного охоронця коштує 28 грн., що на 27% дорожче від торішньої ціни для «Води Донбасу» від «АКМ-Гарант», яка становила 22 грн./год.

Нагадаємо, Горлівка, Єнакієво та Макіївка знаходяться на окупованій території.

Засновниками донецької фірми «АКМ-Гарант» є донеччанка Віра Скляренко і місцеве ТОВ «Комплекс Тір» Бориса Полякова зі Слов’янська. Керує нею Олександр Строгонов.

У «Віснику держзакупівель» і «Прозорро» немає даних про виграні «АКМ-Гарант» торги, однак в обґрунтуванні сказано, що ця охоронна фірма багато років співпрацює з «Водою Донбасу». Торік вона отримала за переговорною процедурою аналогічний підряд «Води Донбасу» на 5,73 млн грн.

Натомість «Комплекс Тір» у 2011 році переміг на трьох тендерах на 1,94 млн грн., один з яких – щодо поставки автозапчастин нинішньому замовнику на 1,52 млн грн.


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