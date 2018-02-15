ЄДАПСівці продали «Приватбанку» платіжних карток на 115 мільйонів

ПАТ «КБ «Приватбанк» 15 січня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Поллі-Сервіс» про постачання бланків платіжних карток на загальну суму 114,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До весни 2019 року поставлять близько 21,93 млн карток із магнітною стрічкою та близько 238 тис локальних карток (перелік із цінами наведено у таблиці нижче).

Найдорожчими є MasterCard Gold/Business по 6,36-7,02 грн./шт. У липні 2017 року «Поллі-Сервіс» продав їх «Приватбанку» по 6,54-7,02 грн./шт.

Засновниками «Поллі-Сервісу» є директор Наталія Кочубей і ТОВ «Інноваційно-індустріальна група». Нині останнім володіють кияни Ірина Обиденко і Микола Войтович, Таріям Матар Мохамед Таріям з ОАЕ, швейцарська «Рітейл Інвестментс 2016 Аг» та кіпрські «Йолан Інвестментс Лімітед» і «Прідетоп Ко Лтд».

Обиденко керує консорціумом «ЄДАПС», до якого входить і сам «Поллі-Сервіс».

Раніше «Інноваційно-індустріальна група» належала фірмі «CIB Investment Fund Ltd.» (Сент-Кітс і Невіс), а кінцевим бенефіціаром був українець Юрій Сидоренко з м. Дубай (ОАЕ). Він був одним із співзасновників консорціуму «ЄДАПС», а Кочубей – віце-президентом із зовнішньоекономічної діяльності.

Один з номерів телефону «Поллі-Сервісу» +380445612511 використовує «ЄДАПС».

Єдиним конкурентом на великому тендері щодо карток із магнітною стрічкою було ТОВ «Підприємство «Пластик Карта». Його засновниками є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а кінцевим бенефіціаром і директором – прописаний у Дубаї (ОАЕ) член правління згаданої естонської «Plastmex O?» Костянтин Куклєв.

За маленьку поставку локальних карток із переможцем змагалось лише ТОВ «Компанія «Спекл» Юлії Чужик і Тетяни Шевченка.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала відповідно 0,1% і 5%.