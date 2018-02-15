Обленерго Сум, Чернігова і Франківська на третину ціни піднімуть на електроенергію для 2 класу через РАБ-тарифи

Низка обленерго повідомили про проведення громадських обговорень, за резльутатами яких компанії погодили зростання цін на електроенергію для своїх непобутових споживачів.

Згідно обгрунтувань та протоколів обговорень компанії пропонують збільшити тарифи наступним чином:

Існуючий тариф на передачу (1 клас), грн/квт-год Пропонований тариф на передачу (1 клас), грн/квт-год Ріст, % Існуючий тариф на передачу (2 клас), грн/квт-год Пропонований тариф на передачу (2 клас), грн/квт-год Ріст, % Прикарпаттяобленерго 0,050 0,096 92,0% 0,374 1,352 261,5% Сумиобленерго 0,101 0,155 53,5% 0,443 1,325 199,1% Чернігівобленерго 0,062 0,123 98,4% 0,360 1,275 254,2%

1 клас – промислові підприємства приєднані до точки із ступенем напруги 27,5 кВ та вище, що споживають понад 150 млн квт-год у рік

2 клас – споживачі, що приєднані до точки із ступенем напруги до 27,5 кВ

Згідно розрахунків компаній ( Прикарпаття -, Суми -, Чернігіовобленерго ) такі зміни призведуть до зростання роздрібних тарифів для кінцевих споживачів 2 класу на третину, а на Чернігівщині тариф виросте у півтора рази і для 1 класу споживачів:

Існуючий розрібний тариф для споживача (1 клас*), грн/квт-год, без ПДВ Пропонований роздрібний тариф для споживача (1 клас), грн/квт-год, без ПДВ Ріст, % Існуючий роздрібний тариф для споживача (2 клас), грн/квт-год, без ПДВ Пропонований роздрібний тариф для споживача (2 клас), грн/квт-год, без ПДВ Ріст, % Прикарпаттяобленерго 1,685 1,651 -2,0% 2,283 3,119 36,6% Сумиобленерго 1,746 1,805 3,4% 2,284 3,170 38,8% Чернігівобленерго 1,177 1,835 55,9% 2,309 3,157 36,7%

«Вінницяобленерго» Григоришина-ICU та «Львівобленерго» Суркісів проінформували про проведення громадських слухань, проте не оприлюднили можливі розміри нового тарифу. При цьому «Вінницяообленерго» повідомило, що у визначені терміни пропозицій від громадськості щодо тарифі не надійшло, а відтак відкриті обговорення було вирішено «вважати такими, що відбулися».

Раніше, голова НКРЕКП Дмитро Вовк стверджував, що від введення РАБ-тарифів вартість електроенергії для споживачів може вирости до 10%.

На сьогодні найнижчі тарифи у непобутових споживачів мають «ДТЕК Високовольтні мережі»: 1,47 та 1,55 грн/квт-год (без ПДВ) для 1-го та 2-го класу відповідно.

Найвищі тарифи платять непобутові споживачі «Луганського енергетичного об’єднання» Григоришина: 1,88 та 2,42 грн/квт-год (без ПДВ)