НАБУ шукає в Еміратах фірму, на яку «Спецтехноеспорт» перекинув $2,6 млн за сумнівні роботи

Національне антикорупційне бюро України підозрює посадовців ДГЗП «Спецтехноекспорт», у змові з невстановленими особами та заволодінні протягом 2015-2016 років бюджетними коштами в сумі $2,6 млн.

Про це стало відомо з ухвали Солом’янського райсуду Києва, куди детектив звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №52017000000000889 від 20.12.2017 року.

Слідство встановило, у 2015 році «Спецтехноекспорт» уклав угоду з компанією «Global Marketing SPL TD». Документ передбачав, що іноземна компанія надасть українській послуги, пов’язані з виконанням контракту для Міністерства оборони Індії (Штабу Військово-повітряних сил), який було підписано роком раніше.

За даними НАБУ, фактично умови угоди з «Global Marketing SPL TD» виконані не були, але сторони підписали акти виконаних робіт, на підставі яких «Спецтехноекспот» перерахував фірмі $2,6 млн на рахунок «Noor Islamic Bank» в Об’єднаних Арабських Еміратах.

В НАБУ стверджують, щоб відслідкувати подальший рух коштів з рахунку «Global Marketing SPL TD», знайти контролерів та їх зв’язок з «Спецтехноекспорт» їм потрібно звернутися до правоохоронців ОАЕ з запитом про міжнародну правову допомогу. Зокрема, про отримання інформації щодо розташування офісу чи іншого приміщення компанії «GlobalMarketing SPL TD».

Суд задовольнив клопотання детектива і надав дозвіл компетентним органам ОАЕ на отримання інформації про місцезнаходження «Global Marketing SPL TD».

З грудня 2014 року керівником «Спецтехноекспорт» уродженець Одеси Павло Барбул Його батько Олексій Барбул раніше очолював управління дорожнього господарства Одеської міськради. Був засновником БФ «Югавтодор», яка з часом змінила назву на ПП «Київшляхбуд», фірма перебуває під контролем оточення мера Одеси Геннадія Труханова.

В грудні журналісти «Наші гроші з Денисом Бігусом» «Спецтехноекспорт» постачало індійській державній компанії «Hindustan Aeronautics Limited» запчастини з фіктивних фірм, чиї власники підписували документи за невеликі гроші.

12 лютого президент Петро Порошенко підписав заяву гендиректора концерну