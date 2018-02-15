Войціцька: поданий на розгляд урядовців протокол допуску «Yuzgas B.V.» на Юзівську площу – підробка

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з організації укладання та виконання угод про розподіл продукції від 5 грудня 2017 року, яким було погоджено відступлення прав в ТОВ «Надра Юзівська» компанії «Yuzgas B.V.» та укладання з останньою додаткових угод, не виносився на розгляд комісії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат Вікторія Войціцька (Самопоміч).

«Протоколи знайшли, дійсно підробка, бо ніхто не виносив та не голосував рішень по Юзівці на міжвідомчій комісії 5 грудня 2017. Є підтвердження щонайменше 2 присутніх на засіданні людей», – написала вона.

Раніше, 9 лютого на розгляд урядового комітету під керівництвом віце-прем’єр-міністра Міністерство енергетики та вугільної промисловості намагались винести проект рішення Кабміну про передачу компанії «Yuzgas B.V.» 90% прав та обов’язків в ТОВ «Надра Юзівська» – оператора-інвестора угоди про видобуток сланцевого газу на Юзівській площі в Донецькій та Харківській областях.

До проекту рішення були також додані проекти додаткових угод з новим оператором, а також рішення міжвідомчої комісії від 5 грудня 2017 року про погодження згаданих документів та направлення їх на затвердження уряду.

Подане на урядовий комітет рішення міжвідомчої комісії про погодження участі «Yuzgas B.V.» в розробці Юзівської площі

За даними Войціцької, проект розпорядження Кабміну щодо відступлення прав в «Надра Юзівська» 9 лютого не розглядався. За її словами, офіційно документи на урядовий комітет від Міненерго подавала перший замміністра Галина Карп, у якої це вже друга спроба за останні два тижні поставити на розгляд згадане питання.

Крім того, згадка про погодження міжвідомчою комісією додаткових угод з «Yuzgas B.V.» міститься в пояснювальній записці Міненерго, де обґрунтовується необхідність укладання угод з новим оператором.

Нагадаємо, в 2013 році угода про розподіл продукції з видобутку вуглеводнів на Юзівській площі була укладена з компанією «Shell», яка вийшла з проекту в 2015 році. На заміну їй в кінці липня 2016 року конкурсна комісія, сформована з представників уряду та «Надра Юзівська», визнала «Yuzgas B.V.» переможцем відбору для спільної участі з видобутку газу на Юзівській площі. В листопаді 2016 року Кабінет Міністрів відмовив «Yuzgaz B. V.» в участі в УРП щодо Юзівської площі, але фірма оскаржила відмову в судах.

В поданих на розгляд урядового комітету додатках до угоди були зменшені інвестиційні зобов’язання нового оператора, знижена частка держави в видобутій продукції та прописана компенсація учасникам інвестицій, які були зроблені «Shell».

«Yuzgas B.V.» була створена за місяць до конкурсу з відбору оператор. Зараз її засновником вказаний інвестиційний фонд «Emerstone Energy SCSP». Раніше засновник цього фонду Ярослав Кінах стверджував, що оперує грошима закордонних інвесторів, імена яких не назвав.

Роботу конкурсної комісії з відбору інвестора Юзівської площі курував радник міністра енергетики Володимир Ігнащенко. Він прописаний у Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком, журналісти зафіксували їх зустріч у аеропорту.

Перший зам міністра Міненерго Галина Карп довгий час працювала в органах влади Івано-Франківської області. З цією областю пов’язана попередня діяльність і міністра Ігоря Насалика, який був мером Калуша.