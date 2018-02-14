НБУ расписал график работы банков на праздники в 2018 году

НБУ Нацбанк

Национальный банк сверстал календарь переноса рабочих дней для всего банковского сектора и системы электронных платежей НБУ (СЭП).

Об этом сообщает UBR.

До конца 2018 года финансистам предстоит отработать 5 внеплановых выходных из-за национальных праздников.

Так, 9 марта, которое приходится на пятницу, банки работать не будут. Отработать этот день им предстоит заблаговременно – в субботу, 3 марта.

Укороченные майские праздники (выходной 2 мая Верховная Рада отменила в конце минувшего года) начнутся во вторник. Потому понедельник, 30 апреля, в НБУ объявили выходным. Вместо этого банкирам нужно будет выйти на работу 5 мая (суббота).

Пятницу, 29 июня, следующую за Днем Конституции, финансисты отработают 23 числа. А 24 и 31 декабря (понедельники перед католическим Рождеством и Новым Годом) – 22 и 29 декабря, соответственно.

В Нацбанке добавили, что на свое усмотрение финучреждения могут обслуживать клиентов в кассах в добавочные выходные, но без открытия операционного дня банка. При этом на них возлагается обязательство заблаговременно уведомить людей о своих графиках работы.

Конечно же, не забыл регулятор напомнить банкирам, чтобы те позаботились о своевременных выплатах пенсий и пособий, а также загрузили банкоматы наличкой.


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