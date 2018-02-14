Разработчикам софта станет проще ввозить в Украину прототипы устройств для R&D

В Украине упростили ввоз прототипов оборудования для R&D-целей — исследований и разработки. Обычно разработка программ для оборудования требует непосредственной работы с ним. Если оно — на этапе прототипа, то классифицируется как «радиоэлектронные средства и излучающие приборы» — их импорт в Украину требует оформления разрешений. Сейчас эту бюрократическую процедуру немного упростили, сообщали редакции AIN.UA представители ассоциации «ИТ Украины». , пишут AIN.UA

Обычно при импорте радиоэлектронных средств и излучающих приборов нужно получать документ о соответствии требованиям Технического регламента. Если для серийных товаров такой документ оформляется просто, то для прототипов — долго и дорого, это сильно тормозило работу IT-компаний, подчеркивают в ассоциации.

13 февраля этого года на заседании Нацсомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) приняли новую редакцию документа, регулирующего импорт электронных приборов — Порядка ввоза из-за рубежа и реализации радиоэлектронных средств и излучающих приборов. По новой редакции документа, прототипы, которые ввозятся в страну с целью разработки ПО , не нуждаются в оформлении этого документа. Разрешено ввозить до 10 штук прототипов одной модели. Цель ввоза должна подтверждаться контрактом с отправителем продукции.

Решение НКРСИ вступит в силу после того, как его зарегистрируют в Минюсте.