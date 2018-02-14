ВВП Украины в четвертом квартале вырос на 1,8%

Темпы роста экономики замедлились.

В четвертом квартале 2017 года (октябрь-декабрь) реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины повысился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

По сравнению со третьим кварталом 2017 года ВВП повысился на 0,4%.

Напомним, что в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3%, в 3-м - на 2,1% по сравнению с соответствующими периодами 2016 года.