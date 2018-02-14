Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкций

РоSSийский концерн пояснил, что "негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность".

Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкций
Фото: www.aif.ru

Введенные против роSSийского АО "Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") санкции закрыли предприятию выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, передает "Интерфакс-Украина".

"Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО "Концерн "Калашников" со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и других, оказали негативное влияние на предприятие: страны, которые ввели санкции, закрыли АО "Концерн "Калашников" выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия", - говорится в отчете за четвертый квартал 2017 года.

"Проведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, что затрудняет оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия", - говорится также в документе.

При этом отмечается, что "в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна".

"Негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность", - сообщается в квартальном отчете.

Также уточняется, что концерн "Калашников" при производстве продукции использует закупленные комплектующие, имеющие в своем составе импортные компоненты. "Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, закупленных комплектующих изделий, инструментов и т.д., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют", - говорится в документе.

Напомним, в июне 2016 года сообщалось, что в США задумались о производстве аналога автомата Калашникова.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
ООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодомООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодом
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в КиевеНеизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП
Блок рекламы


Похожие новости
Восточная Европа переходит на автоматизацию из-за нехватки рабочей силыВосточная Европа переходит на автоматизацию из-за нехватки рабочей силы
Фурса рассказал, как резкое падение на мировых рынках скажется на УкраинеФурса рассказал, как резкое падение на мировых рынках скажется на Украине
Богатейшие люди потеряли $114 млрд за один день из-за падения фондовых рынков СШАБогатейшие люди потеряли $114 млрд за один день из-за падения фондовых рынков США
В Пентагоне "потеряли" $800 млнВ Пентагоне "потеряли" $800 млн
Рынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализацииРынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализации
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
Фигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за деньФигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за день
Латвия вручила ноту Украине из-за включения в список офшоровЛатвия вручила ноту Украине из-за включения в список офшоров
КНДР экспортирует уголь в обход санкций через роSSийские порты, - ReutersКНДР экспортирует уголь в обход санкций через роSSийские порты, - Reuters
Прогноз по валютным резервам Украины ухудшен из-за задержки транша МВФПрогноз по валютным резервам Украины ухудшен из-за задержки транша МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости