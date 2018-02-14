Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкций
РоSSийский концерн пояснил, что "негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность".
Введенные против роSSийского АО "Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") санкции закрыли предприятию выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия.
Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, передает "Интерфакс-Украина".
"Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО "Концерн "Калашников" со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и других, оказали негативное влияние на предприятие: страны, которые ввели санкции, закрыли АО "Концерн "Калашников" выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия", - говорится в отчете за четвертый квартал 2017 года.
"Проведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, что затрудняет оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия", - говорится также в документе.
При этом отмечается, что "в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна".
"Негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность", - сообщается в квартальном отчете.
Также уточняется, что концерн "Калашников" при производстве продукции использует закупленные комплектующие, имеющие в своем составе импортные компоненты. "Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, закупленных комплектующих изделий, инструментов и т.д., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют", - говорится в документе.
Напомним, в июне 2016 года сообщалось, что в США задумались о производстве аналога автомата Калашникова.
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