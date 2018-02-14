Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкций

РоSSийский концерн пояснил, что "негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность".

Введенные против роSSийского АО "Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") санкции закрыли предприятию выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, передает "Интерфакс-Украина".

"Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО "Концерн "Калашников" со стороны США , стран Евросоюза , Канады, Японии, Австралии и других, оказали негативное влияние на предприятие: страны, которые ввели санкции, закрыли АО "Концерн "Калашников" выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия", - говорится в отчете за четвертый квартал 2017 года.

"Проведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, что затрудняет оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия", - говорится также в документе.

При этом отмечается, что "в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна".

"Негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность", - сообщается в квартальном отчете.

Также уточняется, что концерн "Калашников" при производстве продукции использует закупленные комплектующие, имеющие в своем составе импортные компоненты. "Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, закупленных комплектующих изделий, инструментов и т.д., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют", - говорится в документе.