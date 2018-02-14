В 2017 году при господдержке сняли 47 фильмов

Это более чем на треть больше, чем годом ранее.

В 2017 году при господдержке сняли 47 фильмов
Фото со съемок фильма "Киборги"
Фото: kinoasfisha.ua

Количество фильмов, созданных в Украине при господдержке в 2017 году, выросло на 35% по сравнению с 2016 годом – до 47, сообщил глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

В том числе снято 17 игровых полнометражных фильмов, 13 короткометражных дебютных фильмов, 12 документальных и пять короткометражных анимационных. Среди завершенных игровых полнометражных фильмов в 2017 году Ильенко упомянул: "Киборги", "Сказка о деньгах", "Ржака", "Сторожевая застава", передает "Интерфакс-Украина".

В 2017 году было заключено 66 контрактов на производство новых фильмов, было выдано 184 удостоверения национального фильма, рассмотрено 289 кинопроектов, из которых 78 включены в программу производства.

В прошлом году было выдано 4309 государственных удостоверений на право распространения и демонстрацию фильмов. При этом была запрещена демонстрация 66 фильмов (сериалов) в связи с их несоответствием закону о кинематографии.

Объем средств госбюджета, направленных на производство фильмов в 2017 году, составил 488 млн грн. Еще 11,4 млн грн грн было направлено на различные мероприятия.


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