Рятувальники лишились без палива, бо у постачальника нібито вкрали талони при пересилці поштою
Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації у грудні розірвав угоду з ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» про постачання палива на 1,09 млн грн. Про це повідомляється у системі
Департамент 26 грудня за результатами тендеру замовив фірмі паливо з поставкою за талонами через мережу АЗС до кінця року. Бензин А-92 коштував 27,48 грн./л, бензин марки А-95 – 24,96 грн./л, а дизельне паливо – 24,00 грн./л.
За кілька днів договір розірвали, бо фірма відмовилась постачати товар, посилаючись на те, що у неї викрали талони на паливо при пересиланні поштою з Києва до Запоріжжя.
У «Прозорро» замовник вказав, що вся сума угоди оплачена, але портал публічних фінансів «Є-Дата» не фіксує таких транзакцій, хоч департамент і має звітувати там.
На нинішніх торгах ТОВ «Енерготехзбут Лтд» із нижчою на 6% ціною відхилили через відсутність сканованого документу тендерної пропозиції. Дорожчими конкурентами були ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» і ПП «Окко Контракт».
Восени 2017 р. департаменту також не вдалось провести дві закупівлі палива. Тоді перший тендер, на якому перемогла «ТД «Запорізька трейдингова компанія»,
«ТД «Запорізька трейдингова компанія» зареєстровано у вересні 2016 року на Ольгу Свєтову, керує ним Євген Єрмішин. Нині Свєтова також володіє БО «Благодійний фонд «Підтримка та розвиток» з Андрієм Величком.
У липні 2016 р. Свєтова була засновницею однойменного ТОВ «Запорізька трейдингова компанія», яке зараз належить Павлу Погребному і припиняється через банкрутство.
Обидві «Запорізькі трейдингові компанії» разом із ТОВ «ДТК-Трейдінг» краматорчанки Надії Черкас
Із березня 2015 року «ДТК-Трейдінг» отримав замовлень виключно від «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» і «Первомайськвугілля» на 87,14 млн грн.
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