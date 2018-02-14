"Укрзализныця" подпишет договор с General Electric до конца месяца

Американские локомотивы будут собирать на Крюковском заводе.

"Укрзализныця" подпишет договор с General Electric до конца месяца
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" подпишет договор о сотрудничестве в производстве локомотивов с General Electric до конца месяца.

Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Укрзализныця, Мининфраструктуры, правительственный офис инвестиций завершили переговоры с General Electric. До конца месяца, я думаю, 22-23 февраля мы в Доме правительства подпишем соглашение о сотрудничестве между General Electric и украинской железной дорогой. Это будет означать, что мы получим новую тягу для Укрзализныци, а главное - совместно с General Electric будем производить этот подвижный состав в Украине", - рассказал Гройсман.

Напомним, 21 июля 2016 года General Electric и "Укрзализныця" заключили Договор о взаимопонимании, согласно которому компании согласовали стратегическое сотрудничество в сфере обновления украинского парка тепловозов. С сентября 2016 года по февраль 2017 года в Украине проходила демонстрация грузового дизельного локомотива TE33А производства General Electric.

3 августа 2017 года "Укрзализныця" и GE Transportation подписали письмо о намерениях сотрудничать в модернизации существующих и изготовлении новых дизельных локомотивов. Сотрудничать с компанией General Electric в производстве и модернизации тепловозов УЗ планирует в течение следующих 10 лет.

В конце декабря 2017 года первый заместитель директора департамента стратегического управления и развития "Укрзализныци" Александр Малахов рассказал, что УЗ в 2018 году приобретет до 30 тепловозов у General Electric со сборкой на Крюковском вагоностроительном заводе. Предполагается, что к 2021 году уровень локализации вырастет до 40%, а на первом этапе речь будет фактически идти о крупноузловой сборке на КВСЗ (долю GE Малахов оценил в 90%).


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