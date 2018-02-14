Басейн у Луцьку замість переможця тендеру хлорувала фірма, яку лобіював заммера
У Луцьку хімічні речовини для очищення води у міському басейну недовго постачав переможець тендеру ТОВ «ВладаЕко», а потім інша фірма ТОВ «Волиньхімконтроль», яка спочатку привозила товар безкоштовно, а пізніше – за бюджетні кошти. Про це
На початку 2017 року управління з питань фізкультури та спорту Луцької міськради оголосило тендер про закупівлю 3,6 тис літрів концентрату гіпохлориту натрію, 10%, марки «Е» для центрального міського басейну. Очікувана ціна склала 360 тис грн. Однак, торги
В подальшому управління оголосило новий тендер,
Переможцем визнали «ВладаЕко», з яким 27 червня уклали договір. Так, згідно з додатком, прописали помісячний графік поставки хімічних речовин до кінця 2017 року.
Водночас, як повідомив заступник міського голови Луцька Костянтин Петрочук, «ВладаЕко» надало засобів для знезараження води тільки на 8,8 тис грн. Натомість з початку навчального року та надалі у басейн хімречовини постачало «Волиньхімконтроль», яке навіть не брало участі в тендері. Виявилось, що з 2 по 14 вересня в басейн здійснили три поставки хімречовин від фірми «Волиньхімконтроль». Причому безкоштовно, у вигляді благодійної допомоги.
Та вже з листопада 2017 р. благодійність стала платною – за 3 поставки гіпохлориту фірмі сплатили 12 тис грн. З 16 листопада басейн знову почав отримувати благодійну допомогу у вигляді засобів для знезараження води – тепер хімречовини зголосилося безкоштовно постачати ТОВ «Хімефект».
Працівники басейну зробили фото частини чергової поставки хімречовин від «Волиньхімконтроль». За їхніми словами, документів працівники не бачили, натомість мали справу із невідомою рідиною, розфасованою у старі пластикові ємності без опломбування і герметичного пакування.
«Волинь.Post» також звернув увагу, що «Волиньхімконтроль» брав у участь у першому тендері, який відмінили. За даними видання, це підприємство лобіював
Видання також написало, що наприкінці 2017 року слідчі почали проводити перевірки документації та інвентаризацію засобів у басейні.
Від «Наших грошей»:
ТОВ «Волиньхімконтроль» створено наприкінці 2016 року. Його засновник та керівник Валентин Данелюк.
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14.02.2018 08:24