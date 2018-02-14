Названы цены на жилье в крупных городах Украины и главные тенденции

квартира

За 2017 год цены на недвижимость в Украине упали на 10-15%. Падение цен на квартиры началось еще в 2008 году, а уже в 2014 году стоимость жилья в долларовом эквиваленте падала на 2% ежемесячно.

В целом, по словам риелтора Александра Гришко, за последние 10 лет стоимость квартир упала в три раза. Причин для снижения цен несколько: обесценивание гривни, падение покупательской способности украинцев, ситуация в АТО, пишет ICTV.

При этом эксперты отмечают, что в 2018 году тенденция сохранится – цены просядут приблизительно на 10%, хотя критического обвала не будет.

Киев

Цены: от 18 тысяч до нескольких миллионов долларов. Самые бюджетные районы: Деснянский и Святошинский. Самые дорогие районы: Печерский и Шевченковский.

Однокомнатную квартиру в столице можно найти с бюджетом до полумиллиона гривен (18 тысяч долларов). Есть варианты и свыше 200 тысяч долларов (центр Киева), утверждает Александр Гришко. Цена «двушек» стартует от 20 тысяч долларов и доходит до миллиона долларов. Трехкомнатную квартиру можно найти чуть дешевле 30 тысяч долларов.

«Многие специалисты рынка недвижимости утверждают, что неплохой инвестицией является покупка квартиры в новостройках. Такого мнения придерживается и достаточное количество покупателей, которые охотно голосуют своими деньгами», – отмечает риелтор.

Прежде всего это связано с выгодной ценой – как правило квартиры, которые находятся на этапе строительства в несколько раз дешевле.

Запорожье

Цены; от 8 до 30 тысяч долларов; Самые бюджетные районы: Заводской, Павло-Кичкас, Хортицкий и Осипенковский; Самые дорогие районы: Александровский район и Вознесеновский.

На рынке Запорожья наблюдается низкое поступление новых объектов. Хороших предложений мало.

«Это связано с нежеланием основной массы собственников продавать свои квартиры по таким низким ценным, которые диктует рынок: люди ожидают, что цены на недвижимость вырастут», – утверждает риелтор Кирилл Гончаров.

Основная часть покупателей тоже занимает выжидающую позицию и «выхватывает» варианты, которые выставляются ниже рыночной стоимости. Особым спросом пользуются одно-двухкомнатные квартиры. Цены на некоторые из них, по словам риелтора, остались на уровне, когда доллар был еще по курсу 8 грн.

На вторичном рынке минимальная цена однокомнатной проданной квартиры составляет 8 тысяч долларов, максимальная – 30 тысяч долларов. «Соответственно первая квартира была в убитом состоянии, вторая в хорошем месте с отличным техникой и мебелью,» – говорит риелтор.

Минимальная цена двухкомнатной проданной квартиры составляет 12 тысяч долларов. Максимальная стоимость здесь уже зависит от квадратных метров: в среднем 900 долларов за кв.м.

«Трех- и четырехкомнатные квартиры особой популярностью не пользуются, в связи с дорогими коммунальными услугами. Исключение составляют дома с автономным отоплением, новые застройки с закрытой территорией, с консьержами и охраной«, – отмечает Гончаров.

Цены на трех- и четырехкомнатные квартиры начинаются с 17 тысяч долларов и доходят до 900 долларов за кв. м.

«По новостройкам Запорожья что-то сказать очень трудно. Основная проблема – это строительство их в местах не пользующихся популярностью в принципе», – говорит эксперт. Вторая проблема новостроек – это строительство квартир слишком большой метражности.

Харьков

Цены: от 12 до 170 тысяч долларов и выше; Самые бюджетные районы: Основа, ХТЗ, Рогань, Аэропорт; Самые дорогие районы: Нагорный, Центр, Сосновая Горка.

Квартиры эконом-сегмента в Харькова характеризуются отдаленностью от центра, и находятся, в основном, на первых и последних этажах невысоких домов.

«Для дорогого жилья характерна престижность района. Как правило, дома бизнес-, премиум-класса или клубные дома, с отличным ремонтом стоят в разы дороже. Также на стоимость влияет наличие мебели, высокие этажи с панорамным видом и большие планировки», – рассказывает риелтор Игорь Балака.

Минимальная цена двухкомнатной квартиры – 14 тысяч долларов, максимальная – 170 тысяч долларов. Стартовая цена трехкомнатной квартиры – 20 тысяч долларов. При этом стоимость может доходить до 2,5 тысяч долларов за кв.м.

Цены на квартиры в новостройках стартуют от 13 тысяч долларов за однокомнатную квартиру и доходят до 133 тысяч долларов. «Также популярен в Харькове сегмент смарт-квартир общей площадью от 9 до 30 кв. м», – говорит эксперт.

Львов

Цены: от 15 до 200 тысяч долларов и выше; Самые бюджетные районы: Шевченковский (Рясне) и Сыховский; Самые дорогие районы: центр и Лычаковский (Парк Погулянка).

По словам риелтора Павла Шумилова, однокомнатную квартиру (30 кв. м) без ремонта и без балкона можно приобрести за 15 тысяч долларов. Двухкомнатную квартиру (44 кв. м) в «хрущовке» и без ремонта можно приобрести за 24 тысячи долларов.

Минимальная цена двухкомнатной квартиры в новстройке (63 кв. м) – 27 тысяч долларов, максимальная – 145 тысяч долларов.Минимальная цена трехкомнатной квартиры без ремонта – 28 тысяч долларов, максимальная – 130 тысяч долларов.

Квартира 80 кв. м в архитектурном стиле барокко, с дизайнерским ремонтом и индивидуальным отоплением обойдется уже в 160 тысяч долларов, то есть примерно по 2 тысячи за кв. м. В новостройках Львова квартира 45 кв. м с балконом, бронированными дверями, дизайнерским ремонтом, индивидуальным отоплением и панорамным видом с окна будет стоить 90 тысяч – тоже примерно 2 тысячи долларов за кв. м.

Херсон

Цены: от 18 до 100 тысяч долларов и выше; Самый бюджетный район: Шуменский; Самый дорогой район: центр.

По словам риелтора Анны Подсадных, особенностью Херсона является плотная застройка жилых микрорайонов 50-60-х и 80-90-х годов. Новостроек здесь немного и они представляют определенный риск.

«Покупка таких объектов носит повышенные риски – неизвестно, что с землей, которая находится под реконструируемым зданием, что с подводом коммуникаций (т.к. некоторые здания стояли пустыми от 5 до 10 лет), сможет ли застройщик поменять назначение здания с нежилого фонда на жилой», – говорит риелтор.

Однокомнатная квартира в спальных районах Херсона стоит в среднем 18-20 тысяч долларов, в центре – 25-35 тысяч долларов. «Однушку» в новостройке можно купить за 19 тысяч долларов.

Двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в спальном районе можно приобрести за 25-28 тысяч долларов. Начальная цена квартиры в новостройках – 25 тысяч долларов, максимальная – 50 тысяч долларов.

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в спальных районах – 27-35 тыс. долларов, в центре – от 40-100 тысяч долларов. Новострой в хорошем доме – от 800 долларов за кв. м.

«Ценятся дома со своими парковочными местами (центр Херсона изрезан катакомбами, поэтому паркинги строят редко). При этом во всех случаях первые и последние этажи стоят дешевле»,- отмечает Подсадных.

Николаев

Цены: от 8 до 37 тысяч долларов и выше; Самые бюджетные районы: Терновка, Матвеевка, Варваровка, Заводской район; Самый дорогой район: центр – улицы Соборная и проспект Центральный.

По словам риелтора Андрея Олейникова, однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются по цене от 8 тысяч долларов. Максимальная цена – 18 тысяч долларов. Двухкомнатную квартиру можно приобрести за 9-28 тысяч долларов, трехкомнатную – за 11-37 тысяч долларов.

В целом, как отмечают специалисты, на стоимость жилья влияют несколько факторов: этажность (первые и последние этажи стоят дешевле), отдаленность от центра, планировка, наличие мебели и общее состояние здания.

Кроме того, самым выгодным периодом для покупки жилья является лето и новогодние праздники. Осенью наоборот часто идет резкий кратковременный скачок.

«Перед Новым годом спрос падает, за этим цены тоже проседают. После новогодних праздников кто-то из собственников надеется, что сейчас будет много покупателей на его недвижимость и могут приподнять цену. И такие редкие подъемы в целом могут немного приподнять рынок по ценникам, но никак ни по продажам«, – рассказывают риелторы.

Акции на приобретение жилья в новостройках обычно объявляют под Пасху и Рождество. При этом скидки составляют до 5 тысяч долларов за квартиру. Но часто перед этим поднимаются цены на туже суму. Эксперты также советуют помнить, что акции и скидки не касаются популярных застройщиков – у них дефицит квартир.

Кроме того, есть и глобальные тенденции. Например, в районах, где много новостроек, цены на «вторичку» падают на 3-5%.


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