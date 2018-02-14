США выделят Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны

Средства будут направлены на предоставление военной техники и снаряжения, а также другую поддержку ВСУ.

США выделят Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны

Проект федерального бюджета США на 2019 год предусматривает выделение Украине 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Фейсбуке.

"В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны. Указанные средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, а также другого оборудования и услуг военного назначения, логистику, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма увеличена на 50 млн долларов.

В указанном проекте Украина включена в перечень стран, которые будут получать помощь также и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF). В дальнейшем бюджетный запрос должен быть изучен в американском Конгрессе, где могут быть внесены изменения и дополнения.

Напомним, в начале февраля министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина на 90% выполнила условия для получения оборонной помощи от США.


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