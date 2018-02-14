Утилізацією сміття у Кураховому займатиметься створена місяць тому фірма з Києва

Курахівська міська рада Донецької області 6 лютого за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «Ера Преміум» послуги з прибирання вулиць та утилізації сміття за 5,57 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлені послуги з прибирання та вивезення сміття з незакріпленої території Курахового ( 2,47 млн грн ), звільнення урн від сміття ( 903 тис. грн ), підмітання пилососом, поливання, очищення від снігу та побілка доріг ( 2,07 млн грн ), ліквідація стихійних звалищ у місті ( 127 тис. грн ).

Єдиним конкурентом на усіх чотирьох торгах було ТОВ «Жилком-Сервіс», нині зареєстроване на Олександра Ниточкина (раніше власником був Сергій Геращенко). Ця фірма фігурує у кількох кримінальних провадженнях, зокрема, щодо завищення вартості робіт, замовлених Курахівською міськрадою, через внесення недостовірних даних щодо вартості та кількості людино-годин.

Одноосібною власницею ТОВ «Ера Преміум» є Наталія Колядинська з Києва. Заснована 27 грудня 2017 року фірма зі «статутником» 5 тис. грн зареєстрована у квартирі Колядинської.

Директором «Ери Преміум» є Людмила Дідковська. Це перші замовлення компанії на публічних закупівлях.