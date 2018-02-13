Владелец крупнейшего в Украине агрохолдинга Укрлэндфарминг Олег Бахматюк готов полностью погасить все долги ВиЭйБи Банка и "Финансовой инициативы" государству, но Нацбанк предложение не принимает. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Нацбанку была предложена конструктивная идея, но не была услышана. Я готов полностью погасить все долги ВиЭйБи Банка и "Финансовой инициативы", но Нацбанк даже не хочет садиться за стол переговоров", - отметил он.

По словам Бахматюка, до сих пор существует страшное сопротивление руководства Нацбанка: Валерия Гонтарева абсолютно не хочет заниматься этим вопросом.

"Мы предложили сесть за стол переговоров и выйти на бездисконтную выплату акционером долгов банкам. Приводили четкую аргументацию: уважаемые, вы можете любить или не любить Бахматюка, однако в "Укрлэндфарминге" работает 37 тысяч людей, холдинг платит в год 2,5 миллиарда гривен налогов, еще 2,5 миллиарда - это фонд зарплаты, объем производства - 1,2% ВВП . Кроме того, опыт продажи активов через Фонд гарантирования вкладов показывает, что активы не продаются даже за 5% от балансовой стоимости, тогда как мы предлагаем 100% через 10 лет”, - рассказал Бахматюк.

Предприниматель отметил, что “война” с Нацбанком негативно сказывается на развитии его бизнеса в Украине. "Против нас используют тактику "тысячи порезов", и каким бы ты не был умным и сильным, как бы ты не пояснял свою роль, война всегда обескровливает", - отметил он.

"За предыдущие периоды мы порядка $2 млрд сделали капитальных инвестиций: построили элеваторы и две самые крупные фабрики по производству яиц в мире. Сейчас несколько остановились: любой экономический субъект, который воюет 3,5 года, теряет способность развиваться стратегически. За три последних года мы не взяли ни копейки кредита, потому что "благодаря" усилиям Национального банка нам их не дали", - рассказал Бахматюк.

По словам Бахматюка, несмотря на противосстояние с Нацбанком ему удалось сохранить активы и людей, а также выйти на новые рынки. "Нашим зарубежным партнерам мы выплатили около $500 млн. Мы собирали урожай, платили зарплату, боролись и пытались найти какой-то конструктив, у нас даже была поддержка в премьерских и вице-премьерских кабинетах, но с Нацбанком нам это никак не помогло. Наоборот, за моим обращением последовали очередные выпады Национального банка. Я думаю, они уже перешли грань, - подытожил Бахматюк.

Напомним, в 2015 году ВиЭйБи Банк и банк “Финансовая инициатива”, главным акционером которых является Олег Бахматюк, были признаны Нацбанком неплатежеспособными, в следствие чего в эти банковские учреждения была введена временная администрация.

Олег Бахматюк - владелец крупнейшего в Украине агропромышленного холдинга Ukrlandfarming, который специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур, производстве яиц и ячных продуктов (Avangardco), животноводстве и производстве мяса, дистрибуции сельскохозяйственной техники.