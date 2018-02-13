В 2017 году он продал Донбассу табака на 68,6 млн долларов.

РоSSийская компания НТ с 2016 года стала монопольным поставщиком сигарет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, пишет Liga . Издание связывает ее с роSSийским олигархом, владельцем греческого футбольного клуба ПАОК Иваном Саввиди.

Компания НТ появилась в феврале 2015 года и менее чем за год вытеснила всех других поставщиков сигарет. По итогам 2015 года НТ поставила в ОРДЛО сигарет на $30,8 млн, в 2016-м - на $59,7 млн, в прошлом году - на $68,6 млн.В структуре поставок в ОРДЛО сигареты занимают четвертое место, уступая только природному газу, различным видам топлива и продовольствию.

НТ зарегистрирована по тому же адресу, что и компания "Донской табак" Ивана Саввиди, а ее директором числится топ-менеджер "Донского табака".

Ростовский предприниматель Иван Саввиди сигаретами занимается с молодости. Окончив институт, стал управленцем на Донской государственной табачной фабрике, а в 1993 году сотрудники избрали его генеральным директором "Донского табака", как стало называться предприятие. Во время приватизации Саввиди собрал 75,71% акций фабрики. В 2003 году он стал депутатом Госдумы (с 2007 года по 2011 год был депутатом от "Единой РоSSии") и передал акции компании жене.

В 2004 году Саввиди создал "Группу Агроком". В этот холдинг помимо "Донского табака" входят мясной комплекс, крупнейшее в стране предприятие по производству колбасной оболочки, производитель напитков, ремонтный авиазавод, доля в аэропорте Ростова-на-Дону, гостиница Radisson Blu и другие активы. Forbes оценивает состояние Саввиди в $600 млн.

В 2002–2005 годах он был президентом и спонсором ФК «Ростов», в 2006–2008 годах занимал ту же должность в ростовском СКА. В 2012 году его греческая фирма Dimera приобрела 51% находившегося на грани банкротства футбольного клуба ПАОК из Салоник.