Прокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у Запоріжжі

Місцева прокуратура №2 розслідує справу про незаконне землевідведення 225 гектарів на околиці Запоріжжя. Про це повідомляє «Запорізький центр розслідувань».

Згідно з матеріалами слідства, протягом нульових років чиновники відділу земельних ресурсів Вільнянської районної адміністрації незаконно оформили і передали низці фізичних осіб землю, що належить Запоріжжю.

Незаконна передача була оформлена розпорядженнями голови Вільнянської РДА за період 2006-2008 рр. Одне з таких розпоряджень від 8 лютого 2006 року підписав нинішній нардеп з фракції «Блоку Петра Порошенка» Вадимом Кривохатьком, який очолював РДА до вересня 2006 року. Всі інші підписував його наступник Сергій Борисенко, який керував районом до 2012року.

Загальна площа «виведених» земель становить 225 гектарів, орієнтовна вартість 2,23 млн грн.

Йдеться про розорані землі між трасою Харків-Сімферополь і селищами ДД і Запоріжжя Ліве, на північ від третього Шевченківського мікрорайону. На даний момент в якості цільового призначення зазначено «товарне сільськогосподарське виробництво».