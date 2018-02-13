Прокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у Запоріжжі
Місцева прокуратура №2 розслідує справу про незаконне землевідведення 225 гектарів на околиці Запоріжжя. Про це
Згідно з матеріалами слідства, протягом нульових років чиновники відділу земельних ресурсів Вільнянської районної адміністрації незаконно оформили і передали низці фізичних осіб землю, що належить Запоріжжю.
Незаконна передача була
Загальна площа «виведених» земель становить 225 гектарів, орієнтовна вартість 2,23 млн грн.
Йдеться про розорані землі між трасою Харків-Сімферополь і селищами ДД і Запоріжжя Ліве, на північ від третього Шевченківського мікрорайону. На даний момент в якості цільового призначення зазначено «товарне сільськогосподарське виробництво».
Згідно з новою редакцією Генплану Запоріжжя, там повинна бути садова забудова. Крім того, ці землі міська влада
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