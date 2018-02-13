Государство снизило цену на Херсонскую ТЭЦ в два раза

Предприятие попробуют продать за 75,7 млн гривен вместо 155 млн.

Государство снизило цену на Херсонскую ТЭЦ в два раза
Фото: Слово и Дело

Правительственный комитет утвердил начальную стоимость госпакета Херсонской ТЭЦ, который планируется к приватизации, и условия его продажи.

Временно исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров сообщил в фейсбуке, что 99,8% акций компании будут продаваться по стартовой цене 75,7 млн гривен. Приватизация пройдет по принципу аукциона с открытостью предлагаемой цены.

Покупатель будет обязан в течение пяти лет провести модернизацию котельного оборудования, выполнять рекомендации экологического аудита, предоставлять потребителям услуги в соответствии с договорами и уменьшить расход топлива на отпуск тепловой энергии.

ПАО "Херсонская ТЭЦ" занимается поставкой тепла и электроэнергии, которое производится преимущественно в отопительный сезон с октября до апреля. Природный газ является основным топливом для ТЭЦ, нефть может использоваться в качестве заменителя.

В прошлом государство несколько раз пыталось продать ТЭЦ по стартовой цене 155 млн грн, но не могло найти покупателя.


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