В Кабмине оценили размер теневой экономики в Украине

Бюджет

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2017 года составил 33% от официального ВВП, что на 3 п.п. меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передают Українські Новини.

В министерстве отмечают, что детенизация экономики по итогам 9 месяцев 2017 года стала отражением продолжения процессов посткризисной стабилизации экономики.

В то же время, динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом.

Отмечается, что показатель уровня теневой экономики, рассчитанный по методу убыточности предприятий.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод «затраты населения — розничный товарооборот» — 48% от объема официального ВВП.


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