Bloomberg: капитала Ахметова хватило бы Украине на 36 дней

Издание составило "индекс Робин Гуда".

Фото: Bloomberg

Американское издание Bloomberg подсчитало, как долго смогли бы богатейшие люди разных стран из своего кармана финансировать все государственные расходы. Активов богатейшего украинца Рината Ахметова хватило бы на 36 дней.

Для составления "индекса Робин Гуда" Bloomberg использовал собственный индекс миллиардеров и данные Международного валютного фонда о бюджетных расходах в странах. Всего в индекс вошли 49 стран.

Ахметов занял место в нижней части "индекса Робин Гуда". Украинское государство тратит 132 млн долларов в день, и активов Ахметова хватило бы более чем на месяц.

Это немало. Для сравнения, капитала основателя Alibabа Group Джека Ма достаточно лишь на 4 дня расходов КНР. Одинаково быстро закончились бы деньги создателя японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака, если бы им пришлось финансировать расходы своих стран.

Самые богатые люди Канады, Германии, Турции, Великобритании и США смогли бы финансировать свои страны только пять дней.

Дольше всего продержалось бы на средства своего миллиардера правительство Кипра. Денег Джона Фредриксена хватило бы на 441 день (из расчета 23,6 млн долларов бюджетных расходов в день). Фредериксен расположился на 49 месте рейтинга.


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