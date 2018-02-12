Мобильный банк Monobank зарегистрировал 100 000-го клиента

По словам сооснователя Fintech Band (компания, которая и работала над проектом) Дмитрия Дубилета, в среднем в приложении сейчас — порядка 150 000 сессий в день (полтора захода в приложение на клиента). Среди установленных приложений 70% приходятся на Android, 30% — на iOS . Длина сессии в среднем — 190 секунд в день на Android, 130 — на iOS . , пишут AIN.UA

Скоро планируется очередное обновление сервиса. В него будут входить:

реферальная программа — можно будет делиться с друзьями ссылкой на приложение, и если после этого друг откроет карту, оба участника получат по 50 грн на счет;

новые условия для депозитов.

Новостей о запуске приложения для бизнеса пока нет, сейчас в Fintech Band обсуждают эту возможность.

Среди сложностей, с которыми столкнулся проект: его популярную функцию кешбека иногда используют не совсем честно. В группе тестеров на Facebook шло обсуждение об использовании кешбека в бизнес-целях (когда, к примеру, кассир супермаркета проводит покупки через свою личную карту). Сейчас в команде рассматривают варианты решения этой проблемы, к примеру, ограничить количество операций на одну торговую точку или ввести ограничение на сумму.

Еще одна особенность сервиса: он не очень удобен, если клиент много работает с наличными деньгами. Сейчас карту можно пополнять через киоски, что не очень подходит, если сумма большая — чтобы решить эту проблему, команда собирается подписать договоры с рядом банков, чтобы можно было пополнять карту через кассы. То же касается и снятия денег: многие банкоматы позволяют за раз снять не более 1000 грн, в этом направлении тоже ведутся переговоры с банками. «Но в целом, конечно, наши клиенты с наличкой работают мало», — отмечает Дубилет.

Напомним, Monobank — это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из «ПриватБанка». Эмитентом карт Monobank является Universal Bank, а чуть позже аналогичный проект должен запуститься с iBox Bank. Еще на этапе тестирования пользователи охотно делились в Facebook фото с черными карточками банка и наборами стикеров с котиками, которые прилагаются к карте. За время тестирования его опробовало 17 000 человек, которые оформили кредитов на 150 млн грн.