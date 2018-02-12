Всего 2% наемных директоров в украинских компаниях поощряют «менеджерским процентом»

В украинских компаниях существует практика поощрения наемных руководителей долей в компании. Но практика передачи менеджерского процента (от двух до десяти процентов) не сильно распространенная: долю до 10% имеет лишь 16 377 директоров: это меньше 2% от всех, пишут AIN.UA

Всего 2% наемных директоров в украинских компаниях поощряют «менеджерским процентом»

Лишь 147 000 директоров в Украине имеют миноритарную долю компании — и это всего 13% от общего количества, о чем сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot. Директоров с мажоритарное долей вдвое больше — 29,9%. Без доли работают 56,7% процентов управленцев. Среди тех, у кого во владении часть предприятия — высокий процент основателей. Они предпочитают самостоятельно управлять бизнесом вместо привлечения сторонних специалистов. Всего таких управленцев насчитали 316 000.

Как рассказала CEO юридической компании «Оланс» Светлана Мальована в комментарии Opendatabot, в ситуации можно винить разительное отличие от западной деловой культуры:

В западной бизнес-культуре есть понятие опцион. Это по сути договор, который при определенных условиях (обычно выполнении целей компании) помогает получить сотруднику выгоду — акции, деньги, дивиденды. Такой договор мотивирует директора. Но надо понимать, что опцион — это не доля компании, а только путь, который может привести управленца к такому результату.

Всего 2% наемных директоров в украинских компаниях поощряют «менеджерским процентом»

Среди крупных технологических компаний выдача опционов — один из самых популярных способов закрепить топ-менеджеров на должности. Часто выданные по выполнению задач дивиденды или акции по стоимости в десятки раз превышают оклад сотрудника. К примеру, оклад CEO Apple Тима Кука за 2017 год составил $3 млн и почти не изменился в сравнении с 2016-м. Однако денежная премия составила уже $9 млн, что подняло доходы Кука на 47%. Также он получил отложенный бонус в виде 560 000 акций компании, стоимость которых на момент выдачи составила $89 млн.


Михаил Сапитон, AIN


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