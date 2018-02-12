Директор «Google Украина» строит пивзавод и запустит свой бренд пива
Директор украинского Google Дмитрий Шоломко намерен заняться бизнесом вне IT-сферы. Топ-менеджер
По словам бизнесмена, проект не подразумевает серьезного заработка, а осуществляет он его с партнерами:
«Я практически там ничего не делаю: я вдохновляю, мотивирую, распределяю финансовые потоки».
У Rebrew уже есть
Планировали его в 2014-2015 годах, оформление документов заняло 2016 год, следующий год был посвящен строительству (и по состоянию на 8 февраля, этот процесс еще не закончен). Уже в 2018-ом компания намерена начать изготовление продукции.
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