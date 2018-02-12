Директор «Google Украина» строит пивзавод и запустит свой бренд пива

Директор украинского Google Дмитрий Шоломко намерен заняться бизнесом вне IT-сферы. Топ-менеджер рассказал в интервью Лига.net, что занимается строительством пивзавода. Бренд будет называться Rebrew (сокращение от Reformation Brewery), однако Шоломко хочет дистанцировать проект от моды на крафтовое пиво. В беседе он ограничился описанием «хорошее пиво будет», пишут AIN.UA .

По словам бизнесмена, проект не подразумевает серьезного заработка, а осуществляет он его с партнерами:

«Я практически там ничего не делаю: я вдохновляю, мотивирую, распределяю финансовые потоки».

У Rebrew уже есть страница на Facebook, из поста которой можно составить дорожную карту проекта.

Планировали его в 2014-2015 годах, оформление документов заняло 2016 год, следующий год был посвящен строительству (и по состоянию на 8 февраля, этот процесс еще не закончен). Уже в 2018-ом компания намерена начать изготовление продукции.