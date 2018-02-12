«Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»
ПАТ «Сумихімпром» 6 лютого уклало угоду з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» про закупівлю вапна на 99,12 млн грн. Про це повідомляється у системі
До жовтня залізницею на умовах CPT поставлять 28 тис т негашеного вапна II ґатунку із не менше 80% активних СаО+MgO по 3 540 грн. за тонну.
У січні ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» замовило іншій фірмі будівельне вапно II ґатунку з 80-89% активних СаО+MgО у півтора рази дешевше – по 2 220 грн. При цьому тодішні умови доставки DDP
Сам «Сумихімпром» у квітні 2017 року купував у ТОВ «Титан України» негашене вапно II ґатунку по 3 345 грн./т, тобто на 6% дешевше від нинішньої договірної ціни.
Дніпровська «Компанія Укрднепротрейд» зі статутним капіталом 5 тис грн. уперше отримала державний підряд. Вона належить Тімуру Бердиєву і Сергію Якубичу, які також володіють ТОВ «НВП Укрднепротрейд» і ТОВ «Компанія Укрспецфлюси».
Бердиєв донедавна володів ТОВ «ТД «Укрднепротрейд» (припиняється), яке раніше належало Олександру Кисельову і Дмитру Чурілову – власникам
Номер телефону «Компанія Укрспецфлюси» +380562361757
Державний «Сумихімпром» із часів Януковича контролюється групою Дмитра Фірташа.
Нещодавно суд не продовжив процесуальні обов’язки екс-нардепу Миколі Мартиненку, який проходить як організатор по справі НАБУ щодо заволодіння $17,28 млн ДП «СхідГЗК».
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12.02.2018 19:53