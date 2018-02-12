Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

ПрАТ «Київобленерго» 19 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Електросвіт» реконструкцію підстанції за 76,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2018 року виконають комплекс будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт із будівництва мереж зовнішнього електропостачання на ПС 110/10/10 кВ «Ірпінь».

За підсумковою відомістю ресурсів, трансформатор трифазний двохобмотковий масляний ТРДН-40000/110-У1 коштує 18,85 млн грн. З урахуванням 20% ПДВ це складає 22,62 млн грн. Його питома вартість становить $20,9 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

У жовтні 2017 року «Південна залізниця» купила трансформатор PTR 40000/170G такої ж потужності, але іншого типу по $16,0 тис за МВА, що майже на третину дешевше.

А в березні 2017 року ПАТ «Львівобленерго» замовило трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 такої ж потужності, але іншого типу по $23,3 тис за МВА, тобто на 11% дорожче.

На заробітну плату піде 1,25 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 286 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,69 млн грн.

Франківський «Електросвіт» Сергія Бикова з 2011 року отримав підрядів на 272,56 млн грн. Підписантами фірми є Олександр Сергійович Контракевич і Степан Андріович Гринів. Що до останнього, то франківець із такими ПІБ співволодіє ТОВ «Міст і К» разом із Галиною Шереметою і Христиною Прокопенко.

Єдиним конкурентом було Львівське управління ПрАТ «Електро». Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ «Чечва» львів’ян Олексія Михайловича і гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя.