«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці

ДП «Артемсіль» 26 січня відмінило тендер щодо закупівлі вантажних напіввагонів на очікувану суму 75,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планували купити 50 напіввагонів моделі 12-9763 або 12-9933-01 або 12-783 очікуваною ціною 1,50 млн грн./шт. На торги прийшло три учасника:

  • ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» із ціною 1,46 млн грн./шт.
  • ТОВ «Меркурiй Iнтер Сервiс» із ціною 1,46 млн грн./шт.
  • ТОВ «Торгово виробнича будівельна компанія Ріолта» з очікуваною ціною 1,50 млн грн./шт.

Раніше у січні філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» замовила Крюківському заводу напіввагонів моделі 12-783 вантажопідйомністю 70 т по 1,20 млн грн. Це на 25% дешевше від планової ціни «Артемсолі» та на 21% дешевше від нинішньої пропозиції Крюківського заводу.

Через десять днів після аукціону держпідприємство відмінило торги. У протоколі це рішенні обґрунтоване так: «згідно з п. 3. «Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися» розділу V. «Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця» конкурсної документації, так як замовник може прийняти рішення про відміну торгів на будь-якому етапі їх проведення».

«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці

У вказаному пункті тендерної документації перелічені підстави для відміни торгів. Серед них – дві, яких немає у законі «Про публічні закупівлі»:

  • виявлення факту змови учасників
  • право замовника прийняти рішення про відміну торгів на будь-якому етапі їх проведення.

Саме на останню і послався замовник, який провів не відкриті торги, а так звану «допорогову» закупівлю.

Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), «AS Skinest Finants» та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Британія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.

Столичні «Меркурiй Iнтер Сервiс» Олега Ніколенка та «Торгово виробнича будівельна компанія Ріолта» Ігоря Макайди і Вікторії Веретельник пропонували модель 12-9933-01.

За свіжими даними МЕРТ, її виробляє за ТУ У 30.2- 00190957-047:2012 криворізьке ТОВ «Дизельний завод», що належить ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» і кіпрській «Тезерістен консалтінг лімітед». Однак раніше виробником значилось однойменне ПАТ «Дизельний завод», яке з 12 січня ліквідується через банкрутство. Крім фонду «Стартап», його акціонерами є ПАТ «ЗНВКІФ «Унібудінвест», ТОВ «Укркомплект Плюс», сейшельська «Vilarika Business Corp» і вірґінська «Zinit Finance Ltd». Фірмою «Укркомплект Плюс» співволодіє Альона Лебедєва – дружина екс-міністра оборони Павла Лебедєва.


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