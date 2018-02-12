Украинским заробитчанам не засчитывают иностранный стаж на родине
Украинские заробитчане пересылают в Украину деньги, объемы которых эквивалентны 6% ВВП страны. Механизм зачисления трудового стажа, заработанного украинцами за рубежом, для получения пенсии в Украине, существует, но на практике он не работает.
Об этом в комментарии
“Теоретически такой механизм существует. Украина подписала с рядом стран договоры об зачислении рабочего стажа, полученного в другой стране. В частности, подобные договоры заключены с Польшей, Германией и рядом других европейских стран. В реальности это не работает, и украинцы, которые работали за рубежом, в большинстве случаев не могут засчитать свой иностранный стаж на родине”, — отметил он.
По словам Воскобойника, проблема заключается в том, что эти вопросы должно регулировать украинское правительство, которое несет в том числе ответственность за миллионы украинцев, работающих за рубежом.
“Но это регулирование не происходит. Причины этого назвать трудно”, — добавил эксперт.
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