Украинским заробитчанам не засчитывают иностранный стаж на родине

заробитчане, клубника

Украинские заробитчане пересылают в Украину деньги, объемы которых эквивалентны 6% ВВП страны. Механизм зачисления трудового стажа, заработанного украинцами за рубежом, для получения пенсии в Украине, существует, но на практике он не работает.

Об этом в комментарии УНН сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Теоретически такой механизм существует. Украина подписала с рядом стран договоры об зачислении рабочего стажа, полученного в другой стране. В частности, подобные договоры заключены с Польшей, Германией и рядом других европейских стран. В реальности это не работает, и украинцы, которые работали за рубежом, в большинстве случаев не могут засчитать свой иностранный стаж на родине”, — отметил он.

По словам Воскобойника, проблема заключается в том, что эти вопросы должно регулировать украинское правительство, которое несет в том числе ответственность за миллионы украинцев, работающих за рубежом.

“Но это регулирование не происходит. Причины этого назвать трудно”, — добавил эксперт.


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